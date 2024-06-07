Мошенница представлялась сотрудницей КНБ в Туркестанской области

Лжесотрудница спецслужб обманным путем пыталась выманить у доверчивых граждан 12 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Гражданку задержали при получении денег в размере 6 млн тенге. Она представлялась сотрудницей КНБ РК и подстрекала к даче взятки под предлогом прекращения проверочных мероприятий со стороны ДЭР и ДКНБ.

«В ходе мероприятия по задержанию, проведенного АФМ при координации прокуратуры Туркестанской области совместно с ДКНБ региона, оговоренная сумма денежного вознаграждения составила 12 млн тенге, при получении половины которых и была задержана указанная гражданка. По данному факту начато досудебное расследование», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.