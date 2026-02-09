По предварительным данным, она страдала депрессивным расстройством и не довела курс лечения до конца

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уполномочный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала инцидент в соцсетях.

Как уточняется, полиция задержала подозреваемую Пострадавших мальчика и девочку доставили в Жамбылскую областную профильную больницу. У матери детей ранее выявили тяжёлое депрессивное состояние, но лечение до конца она не прошла

«Одна из сложных проблем, которая препятствует профилактике и защите детей, – медицинская тайна. Органы здравоохранения в связи с медицинской тайной не извещают органы по защите прав детей о проживании несовершеннолетних с родителями, у которых выявили тяжёлые депрессивные состояния, или если есть родители, состоящие на учёте по диагнозам, связанным с психическим здоровьем. Десятки случаев жестокого обращения, убийств зачастую связаны с таким положением.органы по защите прав детей должны быть в курсе психологического состояния матерей, чтобы посещать несовершеннолетних и принимать необходимые меры в случае необходимости», – пояснила детский омбудсмен.

По ее словам, выявить риски и такие преступления сложно, так как они происходят дома, за закрытыми дверями.

Также она добавила, что в этой связи важно разрешить данный вопрос на законодательном уровне. Ежедневно в стране регистрируют пять преступлений, связанных с насилием в отношении детей. В 60-70% случаев их совершают родные либо родителями детей. В 2025 году 29 тысяч родителей привлекли за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, 1126 лишили прав, 661 ограничили в них.