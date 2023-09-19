Жесткий приговор вынесли убийце родной сестры в ВКО

12 лет проведет в заключении за убийство сестры житель ВКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам области.

Фото: Kazpravda.kz

Вечером 22 мая 2023 года Г. дома из-за неприязненных отношений умышленно нанес самодельным тесаком смертельный удар в живот своей сестре К.

Дело в отношении обвиняемого в убийстве Г. (часть 1 статьи 99 УК РК) рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Подсудимый вину не признал, просил переквалифицировать его деяния на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Решение принималось голосованием 10 присяжных и судьи, каждый из которых имеет по голосу.

15 сентября единогласным вердиктом присяжных заседателей Г. признан виновным и осужден к 12 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в силу.