Жетісу и СУАР создадут трансграничную турзону на Хоргосе

Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

В рамках соглашения об установлении побратимских связей между областью Жетісу и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китайской Народной Республики на китайской стороне Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» состоялось первое заседание механизма координации деятельности МЦПС «Хоргос», в ходе которого между акиматом области Жетісу и народным правительством СУАР был подписан меморандум о совместном учреждении трансграничной туристской зоны «Хоргос», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Официальные представители жетысуской делегации подробно остановились на развитии одной из точек экономического роста – Хоргосском направлении, расположенном на пересечении важных направлений из Китая в страны СНГ, Европы и Азии. В том числе большое значение имеют пункт пропуска «Нұр жолы», специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота» и МЦПС «Хоргос».

На территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», где реализован проект «сухого порта» «KTZE-Khorgos Gateway», планируется строительство индустриального парка с участием китайских инвесторов. Также на территории СЭЗ планируется реализация совместного казахстанско-немецкого проекта по строительству грузового и пассажирского аэропорта стоимостью 250 млрд тенге.

По словам заместителя акима области Асета Канагатова, поэтапно реализуется улучшение инфраструктуры центра. Так, разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт внутриквартальных дорог и канализационной насосной станции первой очереди. Также начаты работы по строительству газопровода.

Говоря о дальнейшем совершенствовании экономических связей между Казахстаном и Китаем, представители делегации области Жетісу подняли такие вопросы, как строительство совместной лаборатории в центре сотрудничества для упрощения торговых процедур, совместная работа по соблюдению законности в приграничной зоне, двусторонний обмен информацией по работе МЦПС «Хоргос». Председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркин Тунияз

выразил готовность к совместному рассмотрению предложений.

В свою очередь представители китайской делегации выступили с предложениями поддержать строительство инфраструктуры МЦПС «Хоргос» в Казахстане, расширить сотрудничество в сфере трансграничной электронной коммерции и других видов бизнеса, также были затронуты вопросы развития приграничного туризма.

По итогам первого заседания механизма координации деятельности МЦПС «Хоргос» стороны подписали меморандум о совместном учреждении трансграничной туристской зоны «Хоргос». В рамках меморандума стороны намерены сотрудничать в продвижении туристских проектов на территории зоны сотрудничества, определять задачи каждой стороны в разработке туристических направлений, а также организовывать выставки, туристские фестивали, форумы, событийные мероприятия по привлечению туристов.

Также обозначено место, где будет построен второй специальный переход на территории центра сотрудничества. Переход будет строить китайская сторона, отметили в пресс-службе акимата области Жетісу.