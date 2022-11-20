Жигули Дайрабаев проголосовал первым
Президент
Первым из кандидатов в президенты голосовать прибыл Жигули Дайрабаев.
Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев со всей семьей прибыл на 396-й избирательный участок в Астане, передает Kazpravda.kz.
Отметим, что в списки избирателей вошли порядка 12 миллионов казахстанцев. Для них открыты свыше 10 тысяч участков по всей стране.
Проголосовать граждане могут за одного из шести кандидатов:
Абден Каракат;
Ауесбаев Нурлан;
Дайрабаев Жигули;
Кажыкен Мейрам
Токаев Касым-Жомарт;
Турсынбекова Салтанат.
Также в бюллетенях есть строка "Против всех".