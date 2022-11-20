Жигули Дайрабаев проголосовал первым

Первым из кандидатов в президенты голосовать прибыл Жигули Дайрабаев.

Фото: Sputnik Казахстан

Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев со всей семьей прибыл на 396-й избирательный участок в Астане, передает Kazpravda.kz.

Отметим, что в списки избирателей вошли порядка 12 миллионов казахстанцев. Для них открыты свыше 10 тысяч участков по всей стране.

Проголосовать граждане могут за одного из шести кандидатов:

Абден Каракат;

Ауесбаев Нурлан;

Дайрабаев Жигули;

Кажыкен Мейрам

Токаев Касым-Жомарт;

Турсынбекова Салтанат.

Также в бюллетенях есть строка "Против всех".