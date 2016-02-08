Жилищные планы

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
фото Валерия БУГАЕВА
Ранее, в ноябре, долгожданные квадратные метры, 108 квартир, были переданы вкладчикам Жилстройсбербанка и очередникам арендного жилья. И вот очередное новоселье – еще 72 жителя области стали владельцами квартир в новой девятиэтажке.

Вручая ключи счастливчикам, глава региона Канат Бозумбаев отметил, что строительство жилья – одна из важнейших задач государства и основное направление социальной политики акимата. В рамках программ «Доступное жилье-2020» и «Развитие регионов» в 2015-м в Павлодаре возводилось 9 жилых домов. На сегодня введены в эксплуатацию четыре, завершается строительство еще одного. В нынешнем году планируется к сдаче еще 9 многоквартирных жилых домов, строительство которых начато в 2015 году, из них 6 возводится за счет бюджетных инвестиций.

Начата застройка микрорайона «Сарыарка». На месте сносимых 159 ветхих двухэтажек появится жилой комплекс. А это 4 тыс. квартир площадью 220 тыс. кв. м.

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