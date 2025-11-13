Сотрудник одной из компаний столицы решил обманным путем завладеть деньгами своих коллег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: МВД

Мужчина отпрашивался с работы, сообщив о смерти отца. Руководство, выразив соболезнования, не только предоставило ему отпуск, но и организовало сбор денежных средств. Спустя неделю он вновь сообщил, что не стало и матери — рассчитывая на повторную материальную помощь.