Житель Карагандинской области пропагандировал терроризм в соцсетях

Комитет национальной безопасности сообщил о задержании подозреваемого в пропаганде террористических идей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КНБ РК

Как сообщается, сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержали жителя Карагандинской области. Он подозревается в пропаганде терроризма по месту работы и посредством социальных сетей.

В ходе следственных действий были изъяты вещественные доказательства.

«Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма», — проинформировали в КНБ.

Иная информация не подлежит разглашению, добавили в комитете.