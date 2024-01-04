Житель Карагандинской области пропагандировал терроризм в соцсетях
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Комитет национальной безопасности сообщил о задержании подозреваемого в пропаганде террористических идей, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщается, сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержали жителя Карагандинской области. Он подозревается в пропаганде терроризма по месту работы и посредством социальных сетей.
В ходе следственных действий были изъяты вещественные доказательства.
«Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма», — проинформировали в КНБ.
Иная информация не подлежит разглашению, добавили в комитете.