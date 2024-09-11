Житель Петропавловска выиграл суд против столичного автосалона

Транспорт , Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Мужчине вернули полную стоимость автомобиля и возместили моральный ущерб

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Житель Петропавловска подал иск о защите прав потребителя против столичного автосалона, у которого он приобрел неисправный автомобиль, передает Kazpravda.kz

«В июне 2023 года Ш. приобрел новую автомашину китайского производства в автосалоне Астаны. Спустя три месяца появилась неисправность при движении на скорости свыше 100 км в час, зафиксирована сильная вибрация по кузову, которая сохранялась постоянно. При этом ошибок на приборной панели не обнаружено. Покупатель потребовал расторжения договора. Ответчик отказался, ссылаясь, что автомобиль технически исправен», - говорится в сообщении городского суда.

Истец неоднократно обращался к продавцу, однако неисправность не была устранена. Ш. обратился в суд о расторжении договора, о возврате уплаченной суммы и компенсации морального вреда 500 000 тенге.

«Заключением судебной экспертизы, путем компьютерной диагностики трансмиссии коробки передач подтвержден «код» неисправности «постоянный». Недостатки товара признаны судом существенными, так как не могут быть устранены без несоразмерных расходов и затрат времени, включая время ожидания поставки запасных частей», - сообщили в суде.

С учетом установленных обстоятельств, суд удовлетворил иск, договор купли-продажи расторгнут, покупателю возвращена оплаченная за товар сумма 15 016 000 тенге, взыскана компенсация морального вреда в сумме 100 000 тенге.

#суд #иск #автосалон

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