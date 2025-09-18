Полицейские завершили досудебное расследование по делу о мошенничестве в сфере туристических услуг, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции

Фото: Kazpravda.kz

Фигурантом уголовного производства стала 27-летняя жительница Кокшетау, руководитель туристического агентства, подозреваемая в присвоении средств клиентов.

Первые заявления от пострадавших начали поступать в полицию Кокшетау еще в декабре 2024 года. И на протяжении нескольких месяцев их число заявлений продолжало расти. Заявления продолжали поступать до августа текущего года. В них сообщалось, что турагентство под предлогом организации туров и предоставления туристических услуг получало от клиентов крупные суммы, однако обязательств перед ними не исполняло.

В результате 39 жителей региона стали жертвами обмана. Общий ущерб составил порядка 35 миллионов тенге.

В ходе досудебного расследования, проведенного по ст. 190 УК РК («Мошенничество») личность подозреваемой установлена, материалы направлены в суд.

Департамент полиции напоминает гражданам быть внимательными при выборе туристических агентств. Перед заключением договора нужно обязательно проверить наличие у компании лицензии и регистрации.

Также не будет лишним изучить отзывы клиентов, репутацию компании в открытых источниках. Нужно настороженно относиться к слишком «выгодным» предложениям, которые могут оказаться мошенническими. Услуги оплачивать только по официальным реквизитам компании. Финансовая бдительность — лучшая защита от мошенников.