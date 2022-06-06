Общество
Жители Атырауской области приняли активное участие в референдуме
Серик Кабдулов

Голосовали за будущее

Жители Атырауской области приняли активное участие в референдуме. Уже к обеду явка на участках перевалила за 50%. Среди принявших участие в голосовании мы встретили и известных
в Казахстане людей.

К примеру, заслуженный деятель Республики Казахстан, сатирик Копен Амирбек прибыл в нефтяную столицу и решил сделать свой гражданский выбор на участке № 8, расположенном в областной Малой академии искусств имени Н. Тлендиева.

Как и подобает сатирику, проголосовав, Копен Амирбек успел и тонко пошутить.

– Во Франции делают возможное. В Англии делают и невозможное. В Германии не заморачиваются по поводу невозможного. У нас, к сожалению, некоторые пытаются помешать осуществлению возможного. Сегодня, находясь в Атырау, говорю, что возможное все равно станет ­реальным. Теперь мы должны добиваться невозможного. Я проголосовал за это, за светлое будущее страны, – заявил он.

На этом же участке мы встретили и заслуженного мастера спорта СССР по легкой атлетике, заслуженного деятеля Казахстана Амена Туякова. День рефендума совпал с 85-летием известного спортсмена. Он не скрывал своей радости, что проголосовал именно в Атырау, где он родился и шагнул в большую жизнь.

– Сегодня наше общество находится на исторически важном и ответственном этапе, когда делаем важный шаг для нашего поколения, для будущего. Мы делаем свой выбор в пользу мирной, благополучной жизни наших детей, – сказал Амен Туяков.

В важной для страны политической кампании свой выбор сделали и молодые матери. На сегодня в городском роддоме находятся 90 молодых мам. Жительница Атырау Гаухар Бузаубакова проголосовала уже через несколько минут после открытия участка. Коллектив роддома вручил ей подарок (набор для ухода за ребенком). У молодой мамы это третий ребенок. 9 лет назад она родила двойняшек.

– Я сделала свой выбор, проголосовав за будущее моих детей. Желаю мира, благополучия стране. Огромное спасибо врачам, – сказала Гаухар.

А вот 19-летняя Камшат Кайратова в день референдума родила своего первенца.

– Безмерно рада, что сегодня благодаря врачам обнимаю своего малыша. А мой выбор – это выбор за будущее детей, – радостна сказала молодая мама.

Пришел проголосовать в день референдума и именинник ­Бауыржан Мамбеткалиев. Ему в этот день исполнилось 30 лет. Бауыржан – человек позитивный, отличный семьянин, отец четверых детей. Более того, как истинный патриот своей страны и как гражданин с активной гражданской позицией, всегда участвует в общественной жизни своего района, родного аула. Вот и сегодня пришел на участок, чтобы отдать свой голос за перемены, за светлое будущее страны.

А семья Акбалаевых в этот день праздновала золотую свадьбу. Глава семьи Марат-ата и его суп­руга Майра-аже не могли пропус­тить это историческое событие. Вот уже 50 лет как они создали семью. Совпадение этой знаменательной даты с судьбоносным референдумом они считают доб­рым знаком.

– Сделали свой выбор за благополучную жизнь последующих поколений, – выразил мнение глава семьи.

Несмотря на свой преклонный возраст, свою гражданскую позицию выразила одна из старейшин региона – жительница села Бузауслан Курмангазинского района Шамил Умиржанова, которой в апреле исполнилось 102 года. Для Шамил-аже урну для голосования доставили домой, за что она поблагодарила организаторов и дала свое благословение.

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