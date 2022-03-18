В десятый раз отметят Наурыз мейрамы жители Нижней Саксонии в нынешнем году.

В память о родине

Впервые праздник весеннего равноденствия на этой земле отметили в 2012 году. Идею уроженца Актюбинской области Серика Жолдыбекова поддержал Александр Лёвенс, он родом из Костанайской области. Единомышленники сошлись на идеях благотворительности.

Первый опыт получился замечательным, доставив много радости как самим организаторам, так и его гостям. Подготовительная стадия была волнующей, но горожане, имеющие казахские корни, откликнулись сразу. Они с удовольствием несли предметы, доставшиеся в наследство от родителей, то, что прихватили с собой, отправляясь в дальнюю дорогу, что-то создавали сами. Ускоренно шли репетиции, вспоминались забытые рецепты. И в знаменательный день на одной из площадей Штадтольдендорфа призывно и торжествующе зазвучали звуки домбры, созывая горожан на большой праздник. Здесь собрали белоснежную юрту, у входа установили флаги РК и ФРГ. Рядом разместили выставку, рассказывающую о быте казахов. Разложили на полках книги, повествующие об истории, культуре, традициях народа, написанные на казахском, русском, немецком и других языках, красочные фотоальбомы.

Праздничный день прошел так, словно он был организован в одном из сел Казахстана. Молодые и пожилые постарались в этот день украсить свой праздничный наряд хоть одним элементом в напоминание о дальней родине. Чапан, платья с воланами, камзол, кажекей с узорами, тюбетейки, саукеле с пером филина, кимешек. Танцевали кара жорга, камажай. Исполняли мелодии степи. Местное население было поражено всем увиденным, еще больше удовольствия доставили казахские блюда, приготовленные, как положено, в казане: куырдак, бешбармак, бауырсаки. Щедро заваренный чай из самовара с тарой, талканом и куртом тоже пришелся по вкусу.

Люди обнимались, делились новостями и были рады окунуться в родную стихию. Вместе смотрели сценки, напомнившие главные ритуалы, свято хранимые испокон веков. Героями свадебной церемонии стали Бауыржан Сериков и Айгуль Маннвайлер. Как укладывать младенца в бесик, показали Сарсекуль Елсеитова и Aнна Пушендорф. Почетную миссию тусаукесер Дины Савас доверили Никлосу-Петру Паулссону. Тимура Иралиева посвятил в наездники, обряд ашамайға мінгізу провел Франц Миллер.

В память о замечательно проведенном дне посадили деревца. Еще один важный момент: на Наурыз мейрамы завязывались отношения между прежде незнакомыми юношами и девушками, и в последующем рождались семьи. Серику Жолдыбекову довелось побывать на нескольких свадьбах. Примечательно, на первых порах праздник шел на казахском и немецком языках. В последующем, по просьбе гос­тей, на нем зазвучал и русский язык. Еще одним достижением празднества стало рождение общественной группы «Наурыз в Европе».

– С тех пор праздник и здесь стал традиционным. К сожалению, молодежь плохо владеет родной речью. Организовывая такие праздники, мы прилагаем все усилия, чтобы она не забывала историческую родину, корни, традиции и обычаи, культуру народа. Во многих домах хранится национальная одежда, сувениры, книги. Во время проведения Наурыз мейрамы со­отечественники привозят их, и мы делаем выставку. Назначаем специально людей, они объяс­няют предназначение вещей, историю их происхождения, – делится собеседник.

Особо запомнился Наурыз 2016 года, приуроченный к 25-летию Независимости Казахстана. Его праздновали в два этапа – 26 марта с выходцами из СНГ и 9 апреля вместе со всей Европой. На этот раз в роли главного повара рискнул выступить Никлос-Петр

Паулссон. Немец никогда не был в Казахстане, тем не менее он замечательно справился с задачей. В благодарность по обычаю на его плечи накинули чапан. Следует добавить, что он одарен еще и литературно, не владея казахским языком, написал книгу «Soist Kasachstan!».

В этот день выступали музыканты Нурлан Шолаков с дочерью Надин, Рашида Абдысаттарова. Нелля Савас пела, аккомпанируя на домбре. Стихи читала юная Беатриса Нуркенова. Танцы «Голуби мира» и «Камажай» исполнили девочки из семей переселенцев, их подготовили Светлана Нюу и Ольга Кенжегалиева. Давние спортсмены Лилия Кляйн и Мухтар Ералиев организовали различные состязания – перетягивание каната, борьбу, стрельбу из лука, поднятие гири, игру в асыки. Также активны были Роза Баер, Айгуль Сайтова, Ирма Гарифуллина, Наталья и Петр Габриел, Лилия Поо, Мухтар Иралиев, Гульнар и Орынбасар Шолтаковы, Тамара и Кайрат Нургалиевы. Одним из почетных гостей празднества стал бургомистр города Штадтольдендорф Гельмут Аффелт, в знак уважения ему подарили домбру.

– Человек ощущает смысл и цель собственной жизни лишь тогда, когда сознает, что нужен другим. Патриот тот, кто не задается вопросом – кто какой национальности, вероисповедания. Быть руководителем, общественным деятелем, просто неравнодушным человеком – это одновременно искусство, талант и ежедневная работа, требующая большой самоотдачи, – заметил на одном из подобных мероприятий Александр Лёвенс.

Мероприятия, приуроченные ко дню весеннего равноденствия, – хороший повод вспомнить о прошлом.

– Услышав звуки казахской домбры, мы заплакали. Когда Сталин депортировал нас в Казахстан, казахи спасли наши семьи, да и не только наши. Они отрывали от себя последний кусок хлеба и давали нашим детям, этого мы не забудем никогда, – призналась в свое время семья Маллер, переехавшая в Германию из Талды-Коргана.

– Морозы стояли крепкие, и сначала родители жили с казахами, потом они помогли им пост­роить собственные дома. Вмес­те с нами варили бешбармак, куырдак, отмечали праздники. Это гостеприимный народ, если бы не казахи, многих бы сегодня на вашем празднике не было, – делилась Элла Квадрицус.

– Мы разные, но несем равную ответственность за мир, согласие и единство в нашем обществе, – убежден Валентин Миллер.

Слова признательности подтверждаются делом. С первых дней празднование Наурыза в немецком городке проходит с благотворительным уклоном. Хозяйки, к примеру, пекут хлебобулочные изделия, готовят различные блюда, вырученные от продажи деньги несут в кассу благотворительного общества. Затем эти средства направляются на оказание помощи детям, страдающим онкологическими и другими тяжелыми формами заболеваний, детям-сиротам и инвалидам, подвергшимся радиационному воздействию Семипалатинского полигона. Именно поэтому для детей до двенадцати лет участие в празднике бесплатное.

– Коренные немцы помогают оказавшимся в беде. За свой счет, не считаясь с личным временем, отправляются в дальние поездки. К примеру, они побывали в Семее, Лисаковске, Кокшетау, Алматы. С собой они везут медицинское оборудование, лекарства, одеж­ду, при этом у них хорошо налажены учет и контроль. К их приезду на местах обычно уже подготовлены специальные склады, организованы сортировка и распределение. В этом убедился не раз, – рассказывает Серик Жолдыбеков.

Дела благие

И здесь можно сделать небольшое отступление. Серик Сагандыкович армейскую службу проходил на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне с 1976 по 1978 год. Служил связистом на секретном объекте в зоне повышенного радиационного риска. Получил облучение. СИЯП оставил жестокий отпечаток на судьбе солдата, пришлось затем восстанавливать здоровье в военных госпиталях Алма-Аты и других городах республики.

Тем не менее, окончив Актюбинский педагогический институт, вернулся в родной Хобдинский район. Преподавал историю в школе села Успеновка, вскоре стал директором в соседней Караганде. Своим трудом заслужил высокое звание «Отличник образования РК». В 1991 году разработал долгосрочную экономическую концепцию развития школы в условиях рынка. На пришкольном участке учащиеся и учителя выращивали овощи. В степи распахали поле под картофель, где всегда получали хороший урожай. В итоге круглый год ученики питались в столовой бесплатно. Затем открыли маленькую ферму, где держали бычков, коров и овец. Нашли место для курочек с петушком. Птицу и скот подарили спонсоры, которых директор школы как-то сумел найти.

Деньги, вырученные от продажи излишка овощей, позволили отремонтировать школу, подсобные помещения, построить котельную и провести паровое отопление. Обновили ограждение, оборудовали мастерскую нужными станками, библиотеку пополнили необходимой художественной и учебной литературой. Заброшенное здание магазина в центре села превратили в школьный стрелковый тир.

К сожалению, Жолдыбекову не удалось осуществить задуманное. В 1993 году пришлось выехать на лечение в Европу, где перенес две операции. Испытав на себе все тяготы, решил посвятить дальнейшую судьбу помощи всем тем, кто пострадал от ядерных испытаний.

В сентябре 2000 года он переез­жает в Германию, на историческую родину своей супруги Лидии. Поселились в городе Штадтольдендорф. Здесь он создал группу «СИЯП – наша боль и трагедия». На одном из общественных мероприятий познакомился с Александром Лёвенсом, создателем общества Hoffnungfur Kasachstane.V. – «Надежда для Казахстана». Единомышленники вскоре стали проводить совместные благо­творительные декады, акции и вечера. В 2010 году они впервые провели акцию милосердия в помощь онкобольным детям и страдающим от радиационного воздействия.

– Запомнился 2014 год, когда я пригласил в Германию руководителя Семипалатинского научно-исследовательского института радиационной медицины и экологии Казбека Негматовича Апсаликова. Мы провели ряд мероприятий, одно из значимых – проект «Атом – глобальная петиция за прекращение испытания ядерного оружия». После чего немецкая делегация выехала в Семипалатинск со своими дозиметрами, чтобы убедиться, насколько сильно заражена территория, – вспоминает волонтер.

В итоге ежегодно сорок тонн медицинского оборудования и лекарств отправляется в Семей, Алматы для лечения облученных радиацией, для детей, страдающих от онкологии. Все эти усилия антиядерщиков были замечены. После того, как бургомистр в третий раз пришел на Наурыз мейрамы, одним из условий которого была благотворительность, он пригласил организаторов акции в свой офис. В торжественной обстановке было объявлено о том, что имена Серика Жолдыбекова и Александра Лёвенса внесены в «Золотую книгу города Штадтольдендорф» за последовательную работу под девизом «Остановить ядерное безумие!». В декабре 2019 года Жолдыбекову вручили благодарственное письмо министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди.

Благотворительность замедлила пандемия коронавируса, на два года было отменено празднование Наурыз мейрамы. Но как только ограничения были отменены, сразу же приступили к подготовке торжества. На этот раз его организовывают Нурлан и Людмила Шулаковы в городе Мелле. Дней до светлого события осталось немного.

Серик Сагандыкович уверен – начатое им дело не прекратится. Эстафету подхватят сыновья. Старший Бауыржан – инженер легкой промышленности, младший Валихан работает на автозаводе «Ауди». Оба получили достойное образование.

– Для всех выходцев из Казахстана и их детей, родившихся на новой земле, в ком течет казахская кровь, Наурыз мейрамы имеет особое значение.

Желаю, чтобы каждая новая весна несла с собой радость, дарила солнечное тепло, согревала сердца. Пусть родные, близкие и друзья самых разных нацио­нальностей в Казахстане и в Германии каждый год собираются за большим дастарханом, – вновь и вновь повторяет Серик Жолдыбеков и передает привет землякам.