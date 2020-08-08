Общество
Жители одного из районов Алматы жалуются на агрессивных бездомных
Жители Турскибского района Алматы жалуются на бездомных, оккупировавших территорию рядом с жилыми домами, передает AstanaTV.

"Они днем перебираются в парк, а ночью сюда, под деревья. И вот они кричат, орут, беспокоят людей, одним словом. Я по утрам встаю и выгоняю. Вообще не дают спать", - рассказал местный житель Исмаил Каримов.

Эту территорию люди без определенного места жительства облюбовали больше пятнадцати лет назад. Сначала это были единицы, но теперь здесь обитают десятки агрессивных "соседей", говорят жильцы.

"Они агрессивные, матерятся. Это же пьяные люди, они же неадекватные абсолютно. Само собой, страшно, и детей выпускать, и в принципе самой с собакой выходить гулять", - сообщила жительница одного из близлежащих домов Анастасия.

Местные жители отметили, что территория не освещается - фонари не работают. Также они стараются избегать дорогу сюда, так как небезопасно.

"К нам приезжают снимать фильмы, сороковых годов снимают фильмы. Тут у нас обстановка полностью соответствующая. Вообще кошмар, ужас. В таких вот условиях живем. Бомжи, алкаши. Очень страшно за наших детей", - рассказал местный житель Андрей Макарюк.

В акимате Турксибского района сообщили, что никаких жалоб от жильцов данного участка не поступало. Проблему с освещением намерены устранить в ближайшее время.

"Мы сегодня же выедем на место, обследуем. Если имеются факты по данному вопросу, отработаем в кратчайшие сроки. Сегодня, завтра будет вопрос решен. Переговорим с жителями данного участка, какие лампочки не горят, вызовем электроремонт, заменим", - заявил глава отдела благоустройства акимата Турксибского района Константин Воропаев.

Чиновники пообещали провести совместно с полицейскими рейд. Лиц без определенного места жительства пристроят в реабилитационный центр.


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