К зиме не готовы

Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления: подрядчик не успевает реконструировать одну из главных тепломагистралей города.

– Я уверен, что в октябре мы объявим ЧС городского масштаба, – заявляет член общественного совета Темиртау Яшар Багиров. – Потому что не готовы к зиме.

Нет, общественник не сеет панику, он трезво оценивает ситуацию в коммунальной сфере города металлургов. А она оставляет желать лучшего. Потребители Темиртау уже несколько зим подряд мерзнут в своих квартирах. На то есть две основные причины. Первая – частые аварии на местной ТЭЦ-2, которая давно нуждается в техническом перевооружении. Вторая – постоянные порывы на тепловых сетях. Их износ приблизился к 80%.

Вот факт, который как нельзя лучше характеризует сложную ситуацию в сфере ЖКХ города металлургов. Прошлой зимой в Темиртау произошло 239 аварий и порывов тепловых сетей. Если учесть, что отопительный сезон продолжался 180 дней, то получается, происходило по 1–2 утечки в сутки! А пока коммунальщики их устраняли, потребители оставались без тепла.

Именно поэтому власти Темиртау приняли решение провести реконструкции самой ветхой тепло­магистрали М-3. Ее протяженность составляет 6 км, диаметр труб – 82 см. Она проходит вдоль центрального проспекта Металлургов и обеспечивает теплом треть города.

Сметная стоимость реконструкции тепломагистрали – более 4 млрд тенге. Деньги пришлось выделить из городской казны – трансфертами не помог ни областной бюджет, ни республиканский.

Надо сказать, что для Темиртау 4 млрд тенге – огромная сумма. На ремонт теплотрассы ушла пятая часть бюджета города, который не превышает 20 млрд тенге.

В феврале отдел ЖКХ провел тендер, который выиграла компания из Акмолинской области – ТОО «АП-Импекс». У нее большой опыт в сфере строительства инженерных сетей, что порадовало заказчика.

Договор о госзакупках заключили в мае, но приступать к работе подрядчик не торопился. Все лето стоял раскопанным сквер по проспекту Металлургов, под брусчаткой которого пролегают тепловые сети. А теперь, когда на улице похолодало и на носу отопительный сезон, он принялся наверстывать упущенное.

– У подрядчика, как я понял, не хватало людей, – говорит Яшар Багиров, который вместе с коллегами следит за реконструкцией теплотрассы. – На участке от проспекта Республики до улицы Абая работы идут. Но при любом раскладе сварщиков и монтажников мало. На втором участке – от улицы Абая до проспекта Мира – мы обнаружили брак со швами и инициировали, чтобы огрехи исправили. А на третьем – от проспекта Мира до улицы Амангельды – я вообще подрядчика не видел. Поэтому у меня не то что опасения, я почти уверен: к началу отопительного сезона рабочие не успеют все сделать!

По данным акимата Темиртау, подрядчик заменил 3,6 км теплотрассы из шести. Из оставшихся 2,6 км труб ему предстоит уложить только 1,5 км. Заказчик разрешил оставить часть работы на 2023 год. Не столько из-за того, чтобы успеть к отопительному сезону, сколько для того, чтобы не вскрывать дорогу, под которой проходят старые сети.

Но у подрядной организации все равно возникают проблемы. Главная – с поставкой стальных труб из России. Компания «АП-Импекс» закупает их в Челябинске, а потом доставляет в Казах­стан, где проводится их изоляция.

– Все дело в сложной логистике, – объяснил аким Темиртау Ораз Таурбеков. – Подрядчик законтрактовал определенный объем труб у нескольких поставщиков, но основной, российский, его подвел. На прошлой неделе трубы задержались на границе России и Казахстана на пять дней. А планировалось, что они пересекут границу в течение суток.

Возникает резонный вопрос: зачем так далеко везти, если в Карагандинской области есть местный производитель пред­изолированных труб? Подрядчик на него ответил. Оказалось, что отечественный товар дороже российского, даже с учетом доставки.

Цена стальных прямошовных труб с изоляцией, заложенная в смете, составляет 240 тыс. тенге за погонный метр, а карагандинский поставщик продает по 352 тыс. тенге.

– Сейчас те трубы, которые нам доставляют, мы варим на месте, – сообщил начальник участка ТОО «АП-Импекс» Жанат Бакибаев. – На объекте работают 5 кранов, 8 бригад сварщиков, 3 резчика и 12 разнорабочих. Этого сейчас достаточно. Дневные сварщики все успевают. Вечерняя смена нам пока не нужна.

Вторая смена понадобится, если в ближайшее время в Темиртау привезут все закупленные трубы. Подрядчик на это наде­ется. Он понимает, что несет моральную ответственность перед жителями города металлургов.

– Я ориентировал подрядчика на то, чтобы он завершил реконст­рукцию тепломагистрали М-3 к 25 сентября, – сказал аким Темиртау. – Каждый рабочий день я начинаю и заканчиваю тем, что посещаю объект и проверяю, как идет работа.

Надо сказать, что жители Темиртау сильно встревожены из-за проблем с тепломагистралью. Они пишут гневные посты в социальных сетях и просят подрядчика поторопиться. А он фактически ничего не нарушил. По договору о госзакупках срок реконструкции теплотрассы – до конца сентября 2023 года.

А вот чиновников за плохую подготовку к отопительному сезону могут наказать – выговором или даже увольнением. Только потребителям от этого теплее не станет. Разве что на душе.