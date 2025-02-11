Жительница Экибастуза обещала вкладчикам большую прибыль

Суд
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Часть денег горожан она тратила на себя, а остальную – выплачивала, привлекая новых жертв

В конце 2020 года она создала в WhatsApp группы «ЛайвСтайлер», «Карлыгаш», «Умножайка», «Шанс» и другие, где призывала людей вкладывать денежные средства для получения прибыли.

«Приглашенные ею участники групп, находясь под ее влиянием и будучи убежденными в успехе проектов, переводили свои деньги на банковские счета ее и ее близких родственников.

 Часть полученных средств она выплачивала участникам в виде дивидендов за счет вложений новых участников, чтобы создать видимость прибыльности схемы. Остальные тратила на личные нужды», - говорится в сообщении.

Так, одна из потерпевших вступила в группу «ЛайвСтайлер». Не подозревая о преступных намерениях организатора, с января по ноябрь 2021 года она перечислила на указанные мошенницей счета около 14 млн тенге. Из этой суммы 8,5 млн тенге мошенница вернула потерпевшей, чтобы создать видимость честности. Оставшиеся 5,4 млн тенге присвоила.

 В результате преступных действий 23 потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму свыше 26 млн тенге.

«Совершенное преступление относится к категории тяжких,  за него законом предусмотрены альтернативные виды наказания. Более строгий вид наказания может быть назначен только в случае, если менее строгое наказание не позволит достичь исправления виновной и предупреждения новых правонарушений.

 С учетом того, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении малолетнего ребенка и не имеет отягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 4 лет ограничения свободы», - сообщили в суде.

В пользу 23 потерпевших взыскано 26 млн тенге материального ущерба. В случае злостного уклонения от отбывания наказания ограничение свободы будет заменено на лишение свободы. Приговор в законную силу не вступил.

#суд #мошенничество #пирамида

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