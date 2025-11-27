Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с представителями Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК и бойцами специального подразделения МВД «Сұңқар» задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотических средств в особо крупном размере, передает корреспондент Kazpravda.kz

По сообщению пресс-службы департамента полиции области, в ходе санкционированного обыска в жилом доме 60-летнего жителя города Шу, а также на прилегающей территории и в хозяйственных постройках, под навесом во дворе полицейскими и служебной собакой Хэппи был обнаружен черный полиэтиленовый пакет.

При осмотре внутри пакета, спрятанного за диваном, сотрудники полиции нашли зеленое порошкообразное вещество с характерным запахом. Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш», общей массой 915 г.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК - незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере.