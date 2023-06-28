Жителю Актау вынесли приговор за убийство своих троих малолетних детей

В Актау вынесли приговор мужчине, который с особой жестокостью убил своих троих малолетних детей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lada.kz .

фото: Lada.kz

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангыстауской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве трех малолетних своих детей, совершенном с особой жестокостью.

Судом установлено, что подсудимый, вооружившись топором и кухонным ножом, придя домой, умышленно, с особой жестокостью убил своих троих малолетних детей.

"Вина подсудимого Е. в совершении преступления доказана показаниями потерпевшей, самого подсудимого, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами дела", - сообщает пресс-служба суда.

Приговором суда мужчина признан виновным по части 3 статьи 99 УК, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с деятельностью с несовершеннолетними детьми.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, происшествие произошло в доме № 46 в 27-м микрорайоне.

Позже был задержан отец по подозрению в убийстве своих троих несовершеннолетних детей.