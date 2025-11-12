Живая связь времен

На сцене Актюбинской филармонии им. Г. Жубановой выступили 12 ведущих дирижеров из Казахстана, Кыргызстана и России.

Их выступление стало частью фестиваля «Жұбановтар әуені». Особое место в программе занял юбилейный концерт «Атадан мұра», посвященный 100-летию композитора и дирижера Нургисы Тлендиева. Для актюбинцев фестиваль стал возможностью прикоснуться к богатому наследию казахской музыкальной культуры, вспомнить великих мастеров и ощутить живую связь времен. Зрители услышали как популярные композиции, так и совершенно новые произведения, впервые прозвучавшие в Актобе.

Фестиваль был основан в 2006-м, который ЮНЕСКО был объявлен Годом Ахмета Жубанова. С тех пор он стал площадкой для международного творческого обмена, где музыканты разных стран делятся опытом и заряжают друг друга вдохновением. В этом году мероприятие предварило празднование 120-летия композитора Ахмета Жубанова, которое отметят в 2026 году.

В сопровождении оркестра казахских народных инструментов им. А. Жубанова из Актобе, оркестра «Нарын» им. К. Ахмедиярова из Атырау, коллектива из Республики Алтай (Россия) и Кыргызского оркестра народных инструментов из Бишкека выступили яркие исполнители.

Среди них можно отметить Айсура Нонукова из Республики Алтай, который мастерски соединил звучание народных инструментов с горловым пением и имитацией звуков природы, создавая эффект полного погружения в атмосферу этнической музыки. Не менее завораживаю­щим по силе воздействия на публику стало выступление кобызистки Кенжегуль Мусаевой.

В гала-концерте принял участие и легендарный Казахский государственный академический фольклорно-этнографический оркестр национальных инструментов «Отрар сазы» под управлением Динзухры Тлендиевой.

В рамках фестиваля прошли творческие встречи с учащимися музыкального колледжа им. А. Жубанова, в ходе которых известные дирижеры делились с юными коллегами опытом и секретами профессионального мастерства.

По словам директора Актюбинской областной филармонии им. Г. Жубановой Дины Ниязовой, фестиваль продолжает традиции, заложенные выдаю­щимся казахским композитором и дирижером Ахметом Жубановым. К его 120-летию в 2026 году планируется провести международную научно-практическую конференцию, ведь именно актюбинская земля считается колыбелью казахской профессиональной музыки.

