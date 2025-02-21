Живет такой парень

В этом я убедилась после личного знакомства с Асланом. После 9-го класса по настоянию родителей парень пошел учиться в медицинский колледж, хотя всегда мечтал стать юристом. В итоге учился он без особого интереса. Но все изменил COVID-19...

Именно в этот сложный период проявились лучшие качества казахстанцев, показав силу взаимопомощи. Мы помним, как люди собирали деньги на лекарства, доставляли питание медикам, поддерживали малообеспеченные семьи. Аслан со своими товарищами без раздумий влился тогда в ряды волонтеров. И он еще хорошо помнит тяжесть 50-килограммовых кислородных баллонов, которые они разгружали для одной из больниц Тараза. Тогда парень видел воочию, как самоотверженно работали врачи, спасая жизни людей.

– В те дни я просто не мог находиться дома. Был период, когда в городе не работал общественный транспорт, но мы все равно пешком добирались до пункта сбора. А там уже шло распределение по объектам. Мы раздавали маски, разносили продукты в больницы. Тогда я осознал, что прежде всего хочу помогать людям, и выбор будущей профессии оказался правильным, – вспоминает он.

В 2022 году в числе особо отличившихся в борьбе с пандемией коронавируса Аслан Толеухан был удостоен медали «Халық алғысы», учрежденной указом Президента Касым-Жомарта Токаева. Затем он продолжил общественную работу в рядах волонтерской организации «Асыл журек», которая в основном состоит из студентов-медиков. Парень участвовал в акции по оказанию доврачебной помощи жителям отдаленных районов Жамбылской области, то есть осознанно стал заниматься волонтерством.

Вместе с единомышленниками посещали Дом престарелых, чтобы просто пообщаться с пожилыми людьми и облегчить их одиночество, давали им медицинские советы. А один раз в неделю приходили в Детский дом, проводили с детьми беседы, стараясь мотивировать их на хорошую учебу, советовали как можно раньше задумываться о выборе будущей профессии, помогали делать уроки, становились для них наставниками.

После поступления в Казахстанско-российский медицинский университет Аслан влился в ряды общественной организации АLEM MEDICUS, созданной по инициативе известных врачей и работающей по различным направлениям. Но его интересы и жизненные принципы больше совпали с проектами волонтерского клуба.

Парень – активный участник марафонов в качестве медика-волонтера, работает на медицинских конференциях и форумах. Он и его сверстники не только помогают организаторам, но и устанавливают коммуникации с врачами. Кроме того, каждую неделю молодой человек посещает реабилитационный центр Ассоциации родителей детей-инвалидов (АРДИ), который посещают ребята с диагнозом ДЦП. А весной волонтеры участвуют в подготовке территории центра к летнему сезону, оказывая помощь АРДИ.

– Эти пациенты нуждаются в квалифицированной помощи. К примеру, ребенка с диаг­нозом ДЦП надо правильно поставить на тренажер. Как будущие медики мы знаем, какие упражнения им необходимы и как их правильно выполнять. Также помогаем родителям осваивать новые упражнения по реабилитации, общаемся с детьми, проводим с ними беседы, повышаем их самооценку, то есть оказываем моральную поддержку, относясь к ним как к младшим братьям и сестрам в семье, – рассказывает Аслан.

Один раз в месяц волонтеры стараются провести культурные мероприятия, готовят подарки для детей, а для этого ежемесячно откладывают какую-то часть своей стипендии. Таким образом, их проект заключается во всесторонней помощи детям с диагнозом ДЦП, которым больше всего не хватает общения и моральной поддержки. А в рамках проекта «Моя мечта» волонтеры начали работать и с онкобольными детьми.

Кстати, будучи студентом 3-го курса, Аслан уже обучает студентов-первокурсников необходимым медицинским навыкам.

Слушая этого энергичного молодого человека, восхищаясь его уровнем эмпатии к людям, все больше и больше проникалась уважением к нему. Еще раз убедилась в том, что волонтерство – это прежде всего состоя­ние души и образ жизни.