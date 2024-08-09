Жизнь, пульсирующая на сцене

Молодая супружеская пара Виталий и Юлия Шенгиреевы переехали из России в Казахстан. По профессии они – актеры театра и кино, учились вместе, поженились и работали в государственных теат­рах России. Виталий также имеет образование режиссера.

Приехав в Алматы, пара решила, что продолжит заниматься любимым делом – театром.

– Какое-то время мы работали на разных площадках – государст­венных и независимых, – рассказывает Виталий. – А спустя полгода решили открыть свой театр 2act в Алматы. Сложности, конечно, были. Мы приехали одни, у нас с собой были лишь наши компетенции и полтора проекта.

Самое сложное, с чем столкнулись амбициозные актеры, – найти подходящее помещение для театра. Как признается Виталий, в Алматы много подвалов с колоннами, а им нужно больше пространства.

– Мы три-четыре недели катались по городу, смотрели разные помещения: бывшие автомойки и бары. Но там не хватало воздуха. И нам повезло: увидели объявление о помещении, где раньше была танцевальная студия. Это был open space, то, что надо!

В помещении оборудовали сцену, зрительный зал, сами установили свет, звук, купили на рынке реквизиты и костюмы. Следующая важная задача – собрать команду. И здесь были свои сложности: найти профессиональных актеров без высокой стабильной зарплаты практически невозможно. Заводили знакомства среди коллег, студентов, и пришли энтузиасты, которые соглашались сотрудничать за скромную оплату от продажи билетов. Сейчас в труппе театра около 15 человек.

– У нас нечто среднее между репертуарным и проектным теат­ром, – объясняет Виталий. – Сейчас в репертуаре десять спектаклей для разной публики – и мелодрамы, и комедии, и сказки, и документальные формы. На каждом спектакле занято разное количество актеров. И некоторые переходят из проекта в проект. Кто-то играет только в одном спектакле, кто-то – в трех-четырех.

Создание одного спектакля занимает в среднем три недели, что по меркам театра очень быстро.

– Я тружусь беспрерывно, отчего, наверное, страдают ребята, – улыбается Виталий, – не всем комфортно работать в таком режиме. Но я очень хорошо представляю сюжет и пытаюсь быстро перенести его на сцену. Как говорят в театральной сфере, спектакль умирает на премьере. То есть он живет на репетициях, когда придумывается что-то интересное. Поэтому редко бывает такое, что у нас что-то не готово. Часто репетируем до двух часов ночи, возвращаемся утром в десять и снова репетируем.

К примеру, девять спектаклей из репертуара Виталий Шенгиреев поставил, находясь в Алматы. Источником вдохновения служат современные пьесы, нынешний контекст, запросы аудитории и личный интерес автора.

– Безусловно, мы делаем то, что нам хотелось бы увидеть на сцене. Это как пища – ты готовишь то, что любишь. Поэтому я ставлю спектакли, в которых мне самому и труппе интересно сыграть и публике будет интересно увидеть. Например, наш спектакль «Жанна д’Арк». Казалось бы, XV век, Франция, при чем здесь современный Алматы? Но в спектакле много пластов, которые касаются как французской, так и казахской истории. И это очень интересно!

Молодой режиссер любит экс­периментировать, смешивать жанры, чтобы зритель получил новый эмоциональный опыт.

– Если человек приходит на мелодраму, то получит долю смеха. Если смотрит комедию, то в какой-то момент ему станет несмешно. Важно, чтобы люди не ожидали получить то, за чем пришли, – считает наш собеседник.

Театр 2act уже побывал с гаст­ролями в Караганде. В июле он впервые приехал Астану. Суп­руги Шенгиреевы привезли с собой четыре спектакля: «Любовь. Письма», «Мне не смешно», «ЧеМаДам» и «А что ты сделал для конца света?».

Визитная карточка группы – мелодрама «Любовь. Письма». В ней Виталий с супругой исполняют главные роли.

– Два человека переписываются на протяжении всей жизни, – говорит о сюжете актер. – История о том, как люди не могут быть вместе. У него – жена, у нее – муж. И как важно не упустить своего человека. Зритель не увидит открытого диалога, а спектакль построен на письмах, по которым выстраивается история жизни двух персонажей.

Спектакль собирает аншлаг в Алматы: зрители ходят на него по несколько раз и советуют друзь­ям и знакомым. Подтверждение тому – до приезда театра в Астану мы не могли найти ни одного билета.

Необычным по задумке и формату выдался спектакль «А что ты сделал для конца света?». Виталий поставил спектакль, где играет единственную главную роль. Он выходит на сцену, ставит таймер на 60 минут и предупреждает зрителей, что через час наступит конец света. Что вы сделаете за это время? Кому позвоните? Автор определяет жанр как параноидальная или несерьезная лекция.

– Я провожу час времени с вами, беседую о разном. Зная, что скоро наступит конец, зрители остаются наедине с самими собой. Спектакль либо вызывает у них небольшую фрустрацию, либо, наоборот, они задумываются о том, что не обязательно ждать конца света, а нужно жить сейчас. И жить не как в пос­ледний раз, а как в первый – будто впервые видят солнце, город, человека. Ведь мы всегда куда-то бежим, опаздываем, – размышляет Виталий.

И куда же без импровизации? В результате такого интерактива порой бывают интересные находки.

– Я могу спросить у зрителя: «Чем вы занимаетесь?» Зритель отвечает: «Я учитель». Спрашиваю: «Что вы сделали для конца света?» Говорит: «Ничего». Тогда предлагаю: «Может, вы научите ребенка сделать какой-нибудь ядерный синтез, который уничтожит планету?» Он отвечает: «Возможно». Вот так, спрашивая, можно глубоко уйти в философские вопросы. Например, в Караганде спектакль продолжался больше часа, потому что люди очень хотели поговорить на тему смысла жизни.

Независимый театр привез в Астану не только взрослые спектакли, но и сказку для детей «ЧеМаДам». Виталий относит его к бэйби-театру – направлению, которое сегодня популярно в Европе. В камерной обстановке дети из зала непосредственно участвуют в спектакле.

– «ЧеМаДам» – это путешествие по детскому воображению. Сюжет очень прост: итальянская девушка беседует с чемоданом, у которого есть интересные фокусы. Героиня рассказывает историю о том, что в каждом доме есть свой чемодан. Если его открыть, отталкиваясь от содержимого, можно придумать собственную историю. Длится спектакль 30–40 минут и рассчитан на детей от 3 до 8 лет.

Как отмечает режиссер, часто зрители приходят на один спектакль, а потом посещают все.

Перед поездкой в столицу Виталий был наслышан о том, что Астана – не театральный город, где все жители работают днями, а вечером спешат домой.

– Но билеты на удивление быст­ро продаются. Я смотрю, что зап­рос на современный театр есть. Нас хорошо приняла площадка Orta community. Большое им за это спасибо! В целом в Астане я ожидаю думающего зрителя, – сказал перед показом спектаклей Виталий.

В планах артистов – ставить новые авторские проекты и ездить по остальным регионам страны. Также Шенгиреевы ведут переговоры с театральными режиссерами, чтобы привезти на свою площадку новые постановки и разнообразить театральную жизнь страны.