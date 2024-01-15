Жошы-хан. Начало

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Асет Сыздыков

На сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева представили историческую драму «Жошы-хан».

фото предоставлено театром

Драма начинается с противостояния между сыновьями Чингисхана – Чагатаем и Жошы. При взятии города Ургенча Жошы отказывается выполнять приказ отца о захвате и сожжении города. ­Чагатай сам исполняет поручение. ­Узнав о непослушании сына, Чингисхан выносит ему смертный приговор. За несчастного заступаются другие его братья и соратники, которые просят казнить их вместо Жошы.

Тогда Чингисхан спрашивает сына, почему он пошел наперекор воле отца.

– Те, кто выступили против нас с мечом, заслужили смерть. А наказывать беззащитных жителей я посчитал не­справедливостью, – ответил, не опуская взгляда, Жошы.

Оценив ответ сына, Чингисхан помиловал его.

Грандиозной вышла сцена, когда правитель делит свои земли среди четырех сыновей. Каждый достоин быть правителем империи. Ханом ­огромной земли Дешт-и-Кипчак становится Жошы.

Он встречается с главами тюркских племен, которые изначально ему не доверяют. Но Жошы умело ведет беседу, убеждает, рассказывает о важности единства и построения нового государства. Так, после поддержки глав степных племен зарождается Великий Улус, или Золотая Орда.

Автором исторической драмы выступил Думан Рамазан. Режиссер-постановщик – заслуженный деятель РК Болат Узаков.

– В спектакле мы хотели показать философию правителя: как по-разному могут управлять страной отец и сын. Если Чингисхан был жестким и непримиримым, то Жошы-хан пытался найти путь к сердцу народа, не поднимая на него оружие. Этой драмой мы переосмысливаем роль Жошы как мудрого основателя Великого Улуса, – говорит Болат Узаков.

Зрителей в эпоху Чингисхана погружают воинственная музыка, хореография боевых сцен, великолепные костюмы и декорации. Музыку к спектаклю написали композиторы Едиль Хусаинов и Кайрат Токымбетов. Художественное оформление спектакля выполнил Ерлан Туяков, хореография – Салтанат Сунгат.

Роль Жошы-хана исполнил молодой актер Кайыржан Садык.

– Мне 25 лет, а по пьесе Жошы – 40 лет. Я не хотел добавлять в грим седину или менять голос, потому как считаю, что важнее внутренний стержень. Стараюсь передать личность и характер моего героя поведением, энергетикой, мудростью, – отмечает артист.

Напомним, что премьеру спектак­ля «Жошы-хан» в июне 2023 года посетил Президент Касым-Жомарт ­Токаев. Он отметил, что в 2024-м в ­стране отпразднуют 800-летие с ­момента ­образования Улуса Жошы, и подчерк­нул, что эта дата имеет большое историческое значение, как и личность Жошы-хана.

#культура #театр #спектакль #Жошы-хан

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