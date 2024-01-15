Жошы-хан. Начало Статьи 15 января 2024 г. 5:30 3 Асет Сыздыков На сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева представили историческую драму «Жошы-хан». фото предоставлено театром Драма начинается с противостояния между сыновьями Чингисхана – Чагатаем и Жошы. При взятии города Ургенча Жошы отказывается выполнять приказ отца о захвате и сожжении города. Чагатай сам исполняет поручение. Узнав о непослушании сына, Чингисхан выносит ему смертный приговор. За несчастного заступаются другие его братья и соратники, которые просят казнить их вместо Жошы. Тогда Чингисхан спрашивает сына, почему он пошел наперекор воле отца. – Те, кто выступили против нас с мечом, заслужили смерть. А наказывать беззащитных жителей я посчитал несправедливостью, – ответил, не опуская взгляда, Жошы. Оценив ответ сына, Чингисхан помиловал его. Грандиозной вышла сцена, когда правитель делит свои земли среди четырех сыновей. Каждый достоин быть правителем империи. Ханом огромной земли Дешт-и-Кипчак становится Жошы. Он встречается с главами тюркских племен, которые изначально ему не доверяют. Но Жошы умело ведет беседу, убеждает, рассказывает о важности единства и построения нового государства. Так, после поддержки глав степных племен зарождается Великий Улус, или Золотая Орда. Автором исторической драмы выступил Думан Рамазан. Режиссер-постановщик – заслуженный деятель РК Болат Узаков. – В спектакле мы хотели показать философию правителя: как по-разному могут управлять страной отец и сын. Если Чингисхан был жестким и непримиримым, то Жошы-хан пытался найти путь к сердцу народа, не поднимая на него оружие. Этой драмой мы переосмысливаем роль Жошы как мудрого основателя Великого Улуса, – говорит Болат Узаков. Зрителей в эпоху Чингисхана погружают воинственная музыка, хореография боевых сцен, великолепные костюмы и декорации. Музыку к спектаклю написали композиторы Едиль Хусаинов и Кайрат Токымбетов. Художественное оформление спектакля выполнил Ерлан Туяков, хореография – Салтанат Сунгат. Роль Жошы-хана исполнил молодой актер Кайыржан Садык. – Мне 25 лет, а по пьесе Жошы – 40 лет. Я не хотел добавлять в грим седину или менять голос, потому как считаю, что важнее внутренний стержень. Стараюсь передать личность и характер моего героя поведением, энергетикой, мудростью, – отмечает артист. Напомним, что премьеру спектакля «Жошы-хан» в июне 2023 года посетил Президент Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что в 2024-м в стране отпразднуют 800-летие с момента образования Улуса Жошы, и подчеркнул, что эта дата имеет большое историческое значение, как и личность Жошы-хана. #культура #театр #спектакль #Жошы-хан