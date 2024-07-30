«Жошы хан»: уникальное произведение, ценный труд

Сборник пьес талантливого писателя, драматурга, заслуженного деятеля Казахстана Думана Рамазана «Жошы хан», в который вошли такие произведения как «Керей – Жәнібек», «Абылай ханның арманы», «Кенесары – Күнімжан», «Пешене», «Бейуақ», «Қанатталды» представлены на соискание государственной премии имени Абая. Все названные труды широко известны читателям, с аншлагами проходили и проходят постановки на сценах театров страны

Фото: kaztheatre.kz

Особо хочу сказать об исторической драме «Жошы хан». В прошлом году она была поставлена на сцене Казахского государственного академического музыкального театра имени Калибека Куанышбаева. Премьеру посетил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и дал положительную оценку:

«Поздравляю! Очень замечательная постановка, и тема спектакля крайне актуальная. Подобные произведения очень важны для народа. В основе пьесы отличный сценарий, выразительный язык. Все артисты великолепно вжились в свои образы и передали их. Нам нужно прославлять нашу историю и культурные ценности. Некоторые высказываются, будто у казахов не было своей истории, государственности. Это искажение нашей истории. Желаю вам творческих успехов», – сказал глава государства.

Отрадно, что глава государства побывал в театре, оценил искусство и адресовал теплые пожелания. Я считаю это хорошим начинанием и добрым знаком.

Для человека искусства очень важно, что его труд оценили на столь высоком уровне. Это почетно и радостно для драматурга, для любого автора. Это был незабываемый день.

Позже по указу главы государства Казахскому государственному академическому музыкальному театру имени Калибека Куанышбаева был присвоен статус национального. Это высокая оценка труда не только коллектива театра, но и почет для представителей казахского искусства в целом.

Большая благодарность главе государства за то, что подарил людям искусства искреннюю радость. Там, где искусство и тех, кто служит во имя искусства ценят, есть свет будущего.

Жошы хан – как исток, от которого берут начало все казахские ханы. Современный Казахстан корнями уходит в созданный им улус. В этом году мы отмечаем 800-летие улуса Жошы хана. И в рамках празднования по стране прошли немало мероприятий, посвященных знаковой дате.

Очень радует, что юбилей не остался незамеченным со стороны главы государства. Ведь движение вперед невозможно без должного почтения к истории, к личностям, делавшим эту историю.

Историческая драма Думана Рамазана «Жошы хан» рассказывает о тех далеких годах становления и развития улуса Жошы. Повествование начинается с периода, кода Жошы и Шагатай защищали Ургенч.

Первая размолвка присходит между двумя потомками Шынгысхана, когда они спорили и не могли прийти к единому мнению как брать крепость, Угедей принес передал слова Шынгысхана «Будьте под руководством Угедея». И уже тогда становится понятным, кто будет наследником престола. Угедей взял крепость, предварительно сделав наводнение. В этот момент между Жошы и Шагатаем возник конфликт. Если Жошы распорядился не трогать невинных людей, Шагатай приказал уничтожить всех, а город сравнять с землей. И это непонимание между братьями в произведении выписано очень мастерски. Как известно, Шынгысхан в итоге выбрав наследником Угедея, всем четырем сыновьям, рожденным от Борте, дал по улусу. Территория нынешнего Казахстана досталась Жошы хану. В исторической драме хронологически описаны все события и завершается произведение избранием Жошы ханом при поддержке казахские родов и созданием улуса Жошы.

Как отметил глава государства, это наша история, это путь, который наш народ прошел. И мы должны широко популяризировать свою историю, ценности, которые вписаны в нашу летопись. Здесь следует подчеркнуть огромный вклад Думана Рамазана. Его перу также принадлежат такие исторические драмы как «Керей – Жәнібек», «Абылай ханның арманы», «Кенесары – Күнімжан».

В этих произведениях автор рассказывает о непростой судьбе нашего народа, оп ерипетиях и дорогах, выпавших на долю предков. Герои его повестований выпуклы и органичны, они ярко и точно передают атмосферу тех лет, словно живые свидетельства страниц летописи.

Драматург умело показал образы великих личностей степи, таких как Шыңғыс хан, Жошы хан, Керей хан, Жәнібек хан, Абылай хан, Кенесары хан. Гармонично вписаны и образы биев, батыров, жыршы и жырау, без которых картина не могла бы быть цельной. Автор филигранно и точно выковал героев, раскрыв их характеры, показав вклад каждого в то, чтобы казахский народ рос, развивался. Литератору удалось ненавязчиво, тонко, но емко передать дух того времени.

Возьмем к примеру, историческую драму «Кенесары – Күнімжан». Завязка произведения – хан объезжает земли, знакомится с настроениями людей, их бытом и укладом. В ауле богача Турсынбая ему приглянулась его дочка Күнімжан. Но оказалось, что девушка засватана за старшего султана Акмолы Коныркульджу, причем третьей женой.

Между Кенесары и Күнімжан возникает симпатия, они решают быть вместе. Однако, это не нравится Коныркульдже, который находится на пике власти и опьянен богатством. Так начинается его противостояние с Кенесары. Два султана после долгих споров решили предоставить право выбора самой девушке. И Күнімжан выбирает Кенесары, посвятившего себя борьбе за свободу народа. Коныркульджа пытается отобрать невесту силой, опираясь на поддержку Российской империи. Прибыв с отрядом, разгромив аул Кенесары он берет Күнімжан в плен. Разъяренный Кенесары в ответ разбивает Акмолу и спасает возлюбленную. Вот такие исторические факты, полные драматизма описаны в этом произведении. Конечно, Коныркульджа мстил за то, что лишился невесты, которая должна была стать его женой, пусть даже третьей по счету. А Кенесары движут не только личные мотивы, у него высокие цели, он ратует за народ, и Күнімжан выбирает его – сильного, смелого мужчину, который борется за свободу своего народа.

Произведение выстроено вокруг конфликта между Кенесары и Коныркульджой, однако, в нем поднимаются вопросы, волнующие человечество всегда: верность и предательство, любовь и коварство, добро и зло. Пророчески звучат слова, о том, что справедливость восторжествует и Кенесары будет вписано золотыми буквами в историю казахского народа.Так и вышло. Народ никогда не забывает своих героев и батыров.

Еще одно произведение в сборнике о котором хочется сказать, это историческая драма «Абылай ханның арманы». Абылайхан попадаетв плен к джунгарам, их предводитель Калдан Серен во всеуслышание обещет: «Тому, кто приведет Абылайхана, отдам свою дочь». Калмакский батыр Жалбы ноян отправляется в путь с отрядом. Выследив Абылайхана, вышедшего на охоту и дождавшись, когда он уснет, подло берет его в плен.Калдан Серен увидев мудрость, глубокий ум и отважность Абылайхана, решает,что не имеет права лишать такого достойного представителя белой кости жизни. И он отпускает его,даруя свободу и свою дочь красавицу Топыш. Понятно, что Калдан Серен преследует и свои цели, стороны заключают пакт о ненападении и мир. Но это не нравится нояну Жалбы. «Я выполнил свое обещание, а ты не сдержал своего слова! Ты не только даровал свободу убице батыра Шарыша, но и отдал свою дочь впридачу. Ты не только растоптал мою гордость, но и плюнул в лицо всему джунгарскому народу!» – батыр негодует и восстает против правителя. В итоге он отравляет Калдан Серена. Это стало началом конца джунгарского племени.

Находясь в плену, Абылай подружился с калмыкским ханзадой Амирсаной и они становятся анда-друзьями. Вернувшись из плен он всячески поддерживает друга, демонстрируя верность слову. Предводители калмыков борются за власть и это изнутри ослабляет народ. Начавшись со встречи Абылайхана и Амирсаны, произведение завершается гибелью калмыкского ханзады.

Автор изображая двух правителей, через их поступки и жизненные сложности показывает их сущность, раскрывает личности. В переломные для народа моменты Амирсана из-за своей алчности и жажды власти разрушает джунгарское государство, а Абылайхан благодаря своей мудрости, решимости сумел объединить три жуза и сохранит государственность и целостность территории. И это яркое свидетельство высоты личности Абылайхана.

В произведении образ Абылайхана раскрыт полно, через конкретные дела.

Неслучайно и название драмы «Абылай ханның арманы». «Чтобы народ мой был свободным, был у власти, был на коне под седлом и жил в изобилии, вот о чем мечтаю!» – произносит великий хан в конце постановки.

Он мечтал о том, чтобы казахи стали оседлыми, возводили города, научились жить на земле, получая дары от нее. И сегодня мечты Абылайхана воплотились в реальность. Идея произведения гармонирует с современностью и делает ее еще более ценной. Одним словом, это произведение на примере исторических событий учит видеть сквозь века, делать выводы, призывает к созиданию.

На самом деле, это содержательное произведение, в котором автор сумел разносторонне показать и мудрость Абылайхана, и его политическую дальновидность, и прозорливость, и верность своему народу, избравшего его и на белой кошме возвысившего над собой, вверив ему свои судьбы.

Еще одно произведение в сборнике о котором нельзя не сказать, это историческая драма «Керей-Жәнібек». В нем повествуется история о решимости двух ханов, чье благородство и смелость положили начало Казахскому ханству. Автор смог показать главное – причины ухода из Дешт Кипшакского государства, которое позже называли Узбекским ханством, были многогранными и обстоятельными. Образ Керей хана, откочевавшего вместе с некоторыми родами и водрузившего знамя Казахского ханства, раскрыт в полной мере. Султан Керей предстает перед читателем не просто правителем, ратующем за народ, но и грамотным руководителем, сумевшим повести за собой народ. Ярко показан и образ Жанибек хана, который с горячностью,присущая молодости, сделал все, для того, чтобы задуманное свершилось. Кроме того, очень реалистично показан быт, уклад того периода, что вкупе с интересной фабулой и содержательностью увлекает читателя. Завершается произведение торжественно – флаг Казахского ханства был водружен, ханство провозглашено. Историческая драма «Керей-Жәнібек» – глубокое и познавательное произведение.

Из таких исторических драм состоит сборник Думана Рамазана «Жошы хан». Мы все свидетели, что все произведения, включенные в сборник, с успехом идут на сценах театров страны. Поэтому, считаю, что сборник Думана Рамазана «Жошы хан» достоин государственной премии имени Абая.