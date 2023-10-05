Жумангарин пригласил катарских инвесторов и QatarEnergy к развитию Кашагана

Международное сотрудничество, Энергетика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Во время рабочего визита в Катар заместитель премьер-министра Серик Жумангарин встретился с премьер-министром – министром иностранных дел Катара, шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

«Катар является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в арабском мире. Наша страна намерена поддерживать и укреплять высокий уровень взаимодействия с Дохой в двустороннем и многостороннем форматах. Президент Казахстана с большой теплотой и глубоким уважением относится к Его Высочеству, эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани и всему катарскому народу. Активные контакты лидеров наших государств способствовали тому, что в последние годы происходит последовательное развитие двусторонних казахстанско-катарских отношений», — заявил в приветственной речи вице-премьер Казахстана.

Серик Жумангарин отметил приоритетность инвестиционного сотрудничества. По итогам 2022 года объем катарских инвестиций в экономику Казахстана вырос в 3 раза. Казахстан заинтересован в задействовании всех имеющихся возможностей для дальнейшего расширения инвестиционного партнерства. Для инвесторов предусмотрены различные налоговые и таможенные льготы. В стадии проработки один из крупных совместных проектов – строительство завода по глубокой переработке зерна в Акмолинской области холдингом «Hassad Food», с привлечением крупных технологических партнеров.

Вице-премьер Казахстана и премьер-министр – министр иностранных дел Катара обсудили возможности сотрудничества между национальными газовыми компаниями. Серик Жумангарин пригласил катарских инвесторов и QatarEnergy в развитие газоперерабатывающих мощностей на базе сырья Кашагана.

В этот же день Серик Жумангарин провел двустороннюю встречу с министром торговли и индустрии Катара шейхом Мухаммедом бен Хамадом бен Касимом Аль Тани, во время которой стороны подробно обсудили возможности увеличения объема поставок казахстанских товаров в Катар и удешевления транспортно-логистических расходов.

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