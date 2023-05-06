Журналист с большой буквы

И конечно, лучше начинать не с лестных эпитетов. Ведь когда ты рассказываешь о делах человека, это выглядит лучше любых самых комплиментарных, пусть даже и справедливых, оценок. Сам Ерлан Халижанович всегда говорит, что работает для вдумчивого читателя или зрителя, который на основе изложенных фактов может сделать самостоятельные выводы.

Начнем с того, что Ерлан Халижанович – один из тех, кто развеял расхожий миф о том, что если человек стал «газетчиком» или «телевизионщиком», то это навсегда. Для него нет творческих рамок, он «авантюрист» в хорошем смысле этого слова и попробовал себя практически во всех ипостасях – работал на радио, ведущим информационных программ на Казахском телевидении и в агентстве «Хабар» (которое позже возглавил), руководил телеканалом «Мир», а затем, вдруг резко прекратив телевизионную карьеру, переквалифицировался в издателя. Основал газеты «Айқын» и «Литер». Ворвавшись в уже сложившийся печатный рынок, он, окружив себя талантливыми людьми, пробил дорогу в условиях жесточайшей конкуренции, и его газеты заняли свою уникальную нишу.

Впервые о Ерлане Бекхожине и газете «Литер» я услышал в 2007 году. Многие мои друзья «собкорили» в этом издании и до сих пор очень тепло отзываются о тех временах. Их оценки таковы: Ерлан Халижанович всегда умел создать творческую атмосферу, заботился, чтобы у журналис­тов был крепкий тыл. Глубоко понимая суть профессии и в то же время являясь крепким организатором, он умеет разглядеть талантливых журналистов, поддержать и мотивировать их так, чтобы отдача в работе была даже не на 100, а на все 200 процентов.

Признаться, я тогда не очень-то верил этим рассказам, что свойственно, наверное, всем журналистам, скептикам по натуре. Мы практически не пересекались, а если и встречались, то эпизодически, и вряд ли Ерлан Халижанович вспомнит сейчас об этом. Уж очень разные у нас были весовые категории. Я только начал работать в «Казахстанской правде», а он уже был звездой казахстанской журналистики.

Впервые наши пути пересеклись в одной из зарубежных командировок. Мы освещали визит минист­ра иностранных дел в Сенегал, где проходил форум ОИК (ныне ОИС – Организация исламского сотрудничества), и, возвращаясь из Африки, сделали промежуточную остановку в Султанате Оман.

А Ерлан Халижанович входил в пул журналистов, которые сопровождали Президента, прибывшего в тот же день с официальным визитом в эту страну.

Мы приземлились чуть раньше и встречали вместе со всеми борт номер один. Естественно, были рады увидеть коллег, сошедших с трапа. Дружеские объятия, смех, обмен новостями – все как обычно. От «Казахстанской правды» прибыл опытнейший журналист, в то время специальный корреспондент газеты Сергей Викторович Нестеренко. У него я и поинтересовался, кто есть кто в президентском пуле, так как практически никого не знал.

Сергей Викторович меня представил коллегам, в том числе Ерлану Халижановичу, который поразил меня удивительно легким стилем общения. Не было взглядов свысока, пренебрежения по отношению к неофиту. Позже я узнал, что это обычная его манера общения: он становится своим в любом кругу, будь то журналисты или министры.

Несколько позже, войдя в президентский пул, я с интересом наблюдал за творчеством этого человека. По итогам совместных зарубежных командировок всегда сравнивал свои публикации с тем, что написал Бекхожин. Сравнения, понятно, были не в мою пользу. Тексты Ерлана Халижановича, с какого бы серьезного и официозного мероприятия он их не готовил, – легкое, занятное чтиво, где простым и доступным языком говорилось о сложном. И, главное, в каждом материале была своя фишка. Он знал, как зацепить читателя, писал коротко и емко. А я старался учиться у старших коллег.

С 2009 года Ерлан Бекхожин возглавил АО «Телерадиокомплекс (ТРК) Президента Респуб­лики Казахстан». И, как он вспоминает, одно из пожеланий Главы государства было такое: чтобы он подошел по-новому к работе, более творчески освещал зарубежные поездки. Так появился цикл документальных фильмов «Взгляд на мир». Они включали в себя не только официоз, но и неформальные штрихи к визитам, отражали закулисье большой политики, зарисовки о странах, с которыми Казахстан выстраивает отношения.

О том, насколько креативно Ерлан Халижанович подошел к заданию, можно судить хотя бы по тому, что во время стендапа он мог, например, съесть сердце кобры, как это было во Вьетнаме, или снять на телефон уникальные кадры, если вдруг рядом не было операторов.

И каково было мое удивление, когда однажды Ерлан Халижанович предложил мне попробовать себя в качестве сценариста. С тех пор Ерлан Бекхожин преподнес мне еще немало уроков творческого мастерства, поскольку тексты для сценариев и газетные статьи имеют совершенно разную специфику.

Особенно тепло вспоминаю его умение объяснить четко и емко, что требуется для создания качественного продукта. При том, что большего перфекциониста еще нужно поискать, он никогда не доводил совместную работу до нервного перенапряжения. Сложнейшие задачи выполнялись в кратчайшие сроки, ибо главенствовало творческое начало.

При этом у него есть секрет, который я так и не разгадал. Он умеет успевать, никуда не спеша. Даже на борт номер один, бывало, заходил одним из последних. Но никогда не опаздывал. По крайней мере, на моей памяти.

Ерлан Бекхожин, спешу заметить, всегда очень тонко чувствует глубинные процессы, протекающие в профессиональном сообществе, видит тренды и следует им. Многое пытался сделать, будучи президентом Клуба главных редакторов. Одна из идей состояла в том, чтобы придать клубу статус организации, которая могла бы рассматривать жалобы к СМИ на досудебной стадии.

Клуб редакторов как про­фессиональный коллегиальный орган должен был изучать претензии и давать им профессиональную оценку. Суд в свою очередь мог ориентироваться в принятии решения на эксперт­ное мнение. А заявители понимали бы, что веское слово клуба определяет во многом судебную перспективу.

Но хорошая идея так и не была реализована, хотя она в полной мере соответствует политике развития гражданского общества.

Ерлан Халижанович Бекхожин, какую бы должность ни занимал, всегда был и остается человеком, глубоко преданным своей профессии, журналистом с большой буквы и государственником. Он брал интервью у десятков президентов, его собеседниками становились лучшие умы Казахстана и мира, политики, общественные деятели, ученые, деятели культуры. Ерлан Бекхожин запечатлел для истории Казахстана множество имен, и нам еще только предстоит изучить это наследие.

P. S. Сегодня Ерлан Халижанович отмечает юбилей – ему исполнилось 60 лет. Поздравляем!