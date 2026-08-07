Хлопковый прорыв

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Цена добавленной стоимости

Еще недавно казахстанский хлопок после уборки урожая отправлялся большей частью за рубеж, где из него изготавливали пряжу и ткани. Именно там, за границей, формировалась основная добавленная стоимость. Сегодня модель начинает меняться. В Туркестанской области создается первый в республике хлопково-текстильный кластер полного цикла «Казахстан Лихуа».

Его задача – не просто перерабатывать сырье, а выпускать готовую продукцию. А это означает не только появление новых предприятий, но и изменение роли Казахстана в мировой текс­тильной индустрии – с поставщика дешевого сырья на производителя изделий с высокой добавленной стоимостью.

Стоимость обычной хлопчатобумажной футболки или комплекта пос­тельного белья во много раз дороже хлопкового волокна, из которого они изготовлены. Основная ценность рож­дается именно в процессе глубокой переработки. Поэтому многие страны, располагающие собственной сырьевой базой, пос­тепенно отказываются от экс­порта необработанного сырья. Они стремятся развивать полный производственный цикл, создавая новые рабочие места, современные производства и собственные экспортные бренды.

Этот путь уже прошли многие государства, в том числе Узбекистан. За последние годы соседняя республика сумела практически отказаться от экс­порта хлопкового волокна как основного источника дохода, сделав ставку на развитие текстильной промышленнос­ти. Сегодня значительная часть выращенного хлопка перерабатывается внутри страны, а на внешние рынки пос­тавляются уже ткани, одежда и готовые текстильные изделия.

Для Казахстана подобный опыт видится особенно актуальным. Республика располагает собственной сырьевой базой, однако долгие годы оставалась лишь одним из поставщиков хлопкового волокна на мировой рынок. Между тем, как отмечает заведую­щий отделом Казахского НИИ хлопководства Сабыр Махматжанов, для нашей страны хлопок всегда был больше, чем просто сельскохозяйственная культура.

– На протяжении десятилетий, – говорит ученый, – «белое золото» формировало экономику целых районов юга страны, обеспечивая занятость населения и оставаясь одной из важнейших сельскохозяйственных отраслей. Однако потенциал хлопководства использовался далеко не полностью.

По словам эксперта, главная проблема заключалась в разрыве между выращиванием сырья и его промышленной переработкой. Сегодня в Казахстане ежегодно производится около 70–75 тыс. тонн хлопкового волокна, при этом до 85% этой продукции экспортируется. В результате основная добавленная стоимость создается уже за пределами страны – там, где из волокна получают пряжу, ткани и готовые изделия.

Одним из основных проектов, приз­ванных изменить ситуацию, стал хлопково-текстильный клас­тер «Казахстан Лихуа».

От поля – к готовой продукции

Производственная цепочка нового кластера начинается не на фабрике, а на полях Отрарского района. В нынешнем году под «белое золото» здесь отвели рекордные 52 тыс. га. Практически весь производственный процесс – от подготовки семян до полива – организован с применением современных технологий. Ленты для капельного орошения выпускаются здесь же, что позволяет эффективнее использовать воду – один из главных ресурсов хлопководства. Пос­ле уборки урожая хлопок поступает на перерабатывающий завод, где проходит первичную очистку.

– Мы отделяем волокно от семян, очищаем сырье, прессуем его и подготавливаем к дальнейшей переработке, – рассказывает технолог хлопкоперерабатывающего предприятия Кастер Муратхан. – В прошлом году завод переработал около 34 тысяч тонн хлопка, в нынешнем планирует выйти уже на 180 тысяч тонн. Производство практически безотходное: к примеру, шелуха используется как корм для сельскохозяйственных животных.

Но на этом путь хлопка не заканчивается. Если раньше очищенное волокно практически полностью отправлялось за пределы Казахстана, то теперь поступает на предприятия нового текстильного комплекса в Туркестане. Здесь сырье проходит все последующие этапы – от производства пряжи до выпуска тканей и готовых изделий.

Достаточно пройти по цехам предприятия, чтобы понять: современная текстильная промышленность давно перестала быть трудоемким и во многом ручным производством. Сегодня здесь используются высокотехнологичные автоматизированные линии, цифровые системы управления.

Каждая партия волокна проходит многоступенчатую лабораторную проверку. Лаборант Нурсауле Кинаят контро­лирует массу стометровой нити, ее равномерность, прочность и крутку. Малейшее отклонение автоматически фиксируется системой контроля, после чего оборудование останавливается до устранения причины брака. Такой подход позволяет обеспечить стабильное качество продукции, соответствующее требованиям международного рынка.

Фактически в Туркестане создается промышленная цепочка, объединяющая все технологические стадии – от переработки сырья до выпуска готового текстиля.

Промышленная площадка, отведенная под строящийся текстильный комплекс, занимает 42 га. После полного завершения работ она объединит 14 современных предприятий, действующих в ритме единого производственного комбината. Общий объем инвестиций в объект составит 146 млрд тенге.

По словам руководства ТОО «Туркес­танский хлопковый агропромышленный комплекс», после выхода группы предприятий на проектную мощность здесь смогут ежегодно производить около 11 тыс. т пряжи и 47 млн м ткани. Кроме того, планируется выпускать до двух миллионов комплектов постельного белья и четырех миллионов одеял в год.

До 2028 года в составе кластера предполагается открыть еще несколько произ­водств – завод нетканых материалов, красильно-отделочный комплекс и современную швейную фабрику. Одно из них уже через пару месяцев начнет действовать в городе Арысе. Это позволит практически полностью замкнуть производственный цикл внутри региона и существенно увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Не просто фабрика –

новая модель развития

Экономический эффект подобных проектов измеряется не только объемами производства или количеством созданных рабочих мест. Гораздо важнее то обстоятельство, что вместе с промышленным кластером меняется сама структура региональной экономики.

Если прежде хлопковое поле было фактически конечной точкой участия Казахстана в мировой производственной цепочке, то теперь оно становится лишь ее началом. Основная задача – сохранить внутри страны как можно большую часть добавленной стоимости, превратив сельскохозяйственное сырье в конкурентоспособную промышленную продукцию.

Именно такую цель преследует проект «Казахстан Лихуа». После выхода всех предприятий на проектную мощность здесь будет создано около четырех тысяч постоянных рабочих мест. Но значение кластера гораздо шире.

Современное текстильное производство требует уже не только рабочих профессий. Оно формирует спрос на инженеров, технологов, специалистов по автоматизации, метрологии, логистике, цифровым системам управления, международной сертификации и экспортным операциям. Вокруг крупных предприятий появляются сервисные компании, транспортные организации, производители упаковки, ремонтные службы, образовательные центры. Так постепенно формируется полноценная промышленная экосистема. Именно такие кластеры во многих странах становятся локомотивами регионального развития.

Они меняют структуру экономики, повышают уровень занятости, стимулируют развитие малого и среднего бизнеса, создают устойчивый спрос на квалифицированные кадры. Не менее важен и экспортный аспект проекта.

Внутренний рынок Казахстана объективно ограничен, поэтому дальнейшее развитие отрасли невозможно без выхода на внешние рынки. Однако конкурировать исключительно низкой стоимостью рабочей силы республика не сможет. Эту нишу давно заняли государства с более многочисленным населением.

Казахстану предстоит развивать свои преимущества на другой основе – современном оборудовании, стабильном качест­ве продукции, надежности поставок и выгодном географическом положении. Расположенный между крупнейшими производственными центрами Азии и рынками Европы, Казахстан получает возможность использовать свое транзитное положение как дополнительное конкурентное преимущество.

Однако промышленная трансформация неизбежно ставит и новые задачи. Одной из главных остается рациональное использование водных ресурсов. Для хлопководства юга республики это вопрос не только эффективности, но и долгосрочной устойчивости отрасли.

– Будущее хлопководства невозможно представить без технологической модернизации, – считает заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области Алибек Плалов. – Сегодня мировой рынок оценивает не только объемы производства, но и происхождение сырья, эффективность использования воды, экологичес­кие стандарты и прозрачность производственной цепочки.

По его словам, именно поэтому в регионе планомерно внедряются системы капельного орошения, цифровые технологии управления производством. В нынешнем году хлопчатник на площади 85 тыс. га выращивается с применением водосберегающих методов, что позволяет существенно снизить потребление воды, повысить урожайность и эффективность использования каждого гектара.

Не менее серьезный вызов – подготовка кадров. Современная текстильная фабрика – это автоматизированное производство, где успех определяется не количеством работников, а уровнем их квалификации. Сегодня специалистов для новых предприятий обучают непосредственно на производстве. Вместе с тем дальнейшее развитие отрасли потребует участия колледжей, университетов и отраслевых центров подготовки кадров. Без собственной инженерной школы невозможно говорить о долгосрочной конкурентоспособности отрасли.

Еще одна стратегическая задача – дальнейшее продвижение вверх по цепочке создания стоимости. Производство хлопкового волокна и даже тканей уже позволяет значительно увеличить доходы экономики по сравнению с экспортом сырья. Но максимальная добавленная стоимость формируется на этапе выпуска готовой продукции – одежды, домашнего текстиля, специализированных тканей и изделий под собственными брендами.

Именно по этому пути в свое время развивались ведущие мировые производители текстиля. Они начинали с переработки сырья, затем осваивали выпуск тканей, а впоследствии формировали собственные бренды, дизайнерские школы и экспортные компетенции. Для Казахстана это пока задача будущего. Но именно движение в данном направлении позволит превратить текстильную отрасль в один из устойчивых источников промышленного роста.

Запуск хлопково-текстильного кластера «Казахстан Лихуа», безусловно, крупный инвестиционный проект. Однако его значение выходит далеко за рамки строительства новых предприятий. Фактически в Туркестанской области формируется новая модель развития, при которой природные ресурсы становятся лишь отправной точкой для создания современных производств, внедрения технологий и выпуска конкурентоспособной продукции.

– Ни одна индустриальная трансформация не происходит мгновенно, – подчеркивает начальник областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Канат Шонбасов. – Для формирования новой отрасли необходимы годы последовательной работы, инвестиции, подготовка специалистов и постоянное технологическое обновление. Но именно такие проекты становятся точками роста, с которых начинается переход к экономике нового типа.

И, возможно, именно этот переход – от продажи сырья к созданию собственной промышленной продукции – со временем станет главным результатом проекта «Казахстан Лихуа». Потому что речь идет уже не только о хлопке. Речь идет о способности Казахстана занять новое место в мировой экономике – не как пос­тавщика дешевых сырьевых ресурсов, а как страны, создающей технологии, производство и конечную стоимость.