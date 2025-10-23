Жүз домбыра – бір үн

Культура
Махаббат Жаксылыкова, Шымкент

Студенты Zhanibekov University исполнили легендарный кюй в честь Дня Республики

Фото пресс-службы Zhanibekov University

В Южно-Казахстанском педагогическом университете им. У. Жанибекова состоялось яркое культурное событие: здесь провели музыкальный челлендж под символичным названием «Жүз домбыра – бір үн» («Сто домбр – один голос»). В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики, 100 студентов одновременно исполнили кюй «Балбырауын» – одно из самых известных произведений великого казахского кюйши Курмангазы. Мелодия символизирует радость, свободу и силу. Ее энергичное звучание отражает боевой дух и непрек­лонную волю казахского народа.

Масштабное исполнение кюя стало не просто музыкальным выступлением, а мощным культурным посланием: так молодежь выразила свою любовь к Родине, уважение к наследию предков и стремление сохранить духовные ценности казахского народа.

Особую атмосферу создал и сам студенческий оркестр: в нем играли не только студенты факультета искусств, но и будущие физики, информатики, историки, филологи, биологи, спортсмены. И это говорит о том, что национальная культура – неотъемлемая часть жизни каждого казахстанца, вне зависимости от возраста и профессии.

– Мы хотим показать, что домбра – это не просто инст­румент музыкантов. Это символ нашей идентичности, наша связь с прошлым и одновременно путь в будущее, – отметил студент факультета искусства и образования Омирбай Рахат.

Как подчеркнули организаторы, основная цель акции – воспитание у молодежи духовно-нравственной культуры, эстетического вкуса и патриотизма, а также популяризация казахских музыкальных традиций среди студентов.

В университете большое внимание уделяется воспитательной работе на основе национальной педагогики. На базе вуза активно работает центр национального искусства «Мұра», где в свободное от учебы время студенты посещают кружок игры на домб­ре, осваивая технику исполнения и постигая философию кюев – музыкальных повествований, сохраняющих историю, наполненных эмоциями и силой казахского духа.

Завершив исполнение, Zhanibekov University передал национальный челлендж студентам и преподавателям всех вузов страны с призывом поддержать инициативу и продолжить музыкальную эстафету. Этот творческий порыв уже вызвал интерес в ряде учебных заведений, где начались приготовления к аналогичным акциям.

Организаторы надеются, что подобные мероприятия станут хорошей традицией, ведь музыка – это универсальный язык, который объединяет поколения, укрепляет национальное самосознание и вдохновляет на созидание.

