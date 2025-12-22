Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

21 декабря 2025 года жители Казахстана, как и всего Северного полушария, стали свидетелями одного из самых значимых астрономических событий года – зимнего солнцестояния, сообщает Kazpravda.kz

В этот день Солнце достигло своей самой южной точки на небесной сфере, оказавшись на минимальной высоте над горизонтом. Для Казахстана это ознаменовало наступление астрономической зимы и самый короткий световой день, за которым последовала самая длинная ночь.

Зимнее солнцестояние 2025 года было зафиксировано в 21:03 по времени Астаны (15:03 по Гринвичу). Именно в этот момент произошло переломное событие: после самой длинной ночи года световой день начал постепенно увеличиваться. Хотя в первые дни после солнцестояния этот прирост может быть едва заметен – всего несколько секунд, – он является верным предвестником приближающейся весны.

Огромная территория Казахстана, простирающаяся с севера на юг, приводит к существенным различиям в продолжительности самого короткого светового дня в разных регионах.

В столице, расположенной в центральной части страны, световой день 21 декабря длился около 8 часов 19 минут. Солнце поднималось над горизонтом примерно в 07:55 и скрывалось за ним в 15:48.

На юге республики, в Алматы, день был заметно длиннее, достигая примерно 9 часов 22 минут. Это связано с более низкими широтами, где Солнце находится выше над горизонтом.

Жители северных областей Казахстана столкнулись с самыми темными днями. Продолжительность солнечного света здесь едва превышала 7,5 часов, делая этот период года особенно суровым.

Кроме того, зимнее солнцестояние, являясь астрономическим пиком зимы, не всегда совпадает с самыми сильными морозами. В Казахстане самые суровые холода обычно приходят позже, в январе и феврале. Это явление объясняется тепловой инерцией суши. Земля продолжает отдавать накопленное за лето тепло и после того, как световой день начинает увеличиваться. В связи с этим даже когда Солнце уже начинает подниматься выше, поверхность земли продолжает остывать, что приводит к усилению морозов.

К началу 2026 года, всего через две недели после зимнего солнцестояния, световой день в республике увеличится уже примерно на 7 минут. Этот небольшой, но ощутимый прирост света дает надежду и предвещает постепенное возвращение тепла и долгих дней. Зимнее солнцестояние 2025 года стало не только самым коротким днем, но и символом начала нового цикла, возвращения света и приближения весны.