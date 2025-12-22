Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади

Природа
650
Дана Аменова
специальный корреспондент

Это природное астрономическое явление ознаменовало важный рубеж  начало возвращения света и постепенное удлинение дня

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

21 декабря 2025 года жители Казахстана, как и всего Северного полушария, стали свидетелями одного из самых значимых астрономических событий года – зимнего солнцестояния, сообщает Kazpravda.kz

В этот день Солнце достигло своей самой южной точки на небесной сфере, оказавшись на минимальной высоте над горизонтом. Для Казахстана это ознаменовало наступление астрономической зимы и самый короткий световой день, за которым последовала самая длинная ночь.

Зимнее солнцестояние 2025 года было зафиксировано в 21:03 по времени Астаны (15:03 по Гринвичу). Именно в этот момент произошло переломное событие: после самой длинной ночи года световой день начал постепенно увеличиваться. Хотя в первые дни после солнцестояния этот прирост может быть едва заметен – всего несколько секунд, – он является верным предвестником приближающейся весны.

Огромная территория Казахстана, простирающаяся с севера на юг, приводит к существенным различиям в продолжительности самого короткого светового дня в разных регионах.

В столице, расположенной в центральной части страны, световой день 21 декабря длился около 8 часов 19 минут. Солнце поднималось над горизонтом примерно в 07:55 и скрывалось за ним в 15:48.

На юге республики, в Алматы, день был заметно длиннее, достигая примерно 9 часов 22 минут. Это связано с более низкими широтами, где Солнце находится выше над горизонтом.

Жители северных областей Казахстана столкнулись с самыми темными днями. Продолжительность солнечного света здесь едва превышала 7,5 часов, делая этот период года особенно суровым.

Кроме того, зимнее солнцестояние, являясь астрономическим пиком зимы, не всегда совпадает с самыми сильными морозами. В Казахстане самые суровые холода обычно приходят позже, в январе и феврале. Это явление объясняется тепловой инерцией суши. Земля продолжает отдавать накопленное за лето тепло и после того, как световой день начинает увеличиваться. В связи с этим даже когда Солнце уже начинает подниматься выше, поверхность земли продолжает остывать, что приводит к усилению морозов.

К началу 2026 года, всего через две недели после зимнего солнцестояния, световой день в республике увеличится уже примерно на 7 минут. Этот небольшой, но ощутимый прирост света дает надежду и предвещает постепенное возвращение тепла и долгих дней. Зимнее солнцестояние 2025 года стало не только самым коротким днем, но и символом начала нового цикла, возвращения света и приближения весны.

#ночь #зима #солнцестояние

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путевка в жизнь
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Пионы среди зимы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской о…
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]