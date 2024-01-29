Настоящую зимнюю сказку подарила природа столичным жителям

Сегодня с утра жителей Астаны воодушевил снег, искрящийся в свете уличных фонарей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На фоне сияющего снега деревья вдоль дорог встречали горожан одетыми в белоснежные шубы.

И если ранним утром стволы деревьев выглядели белесо-седыми, то к обеду, когда вышло солнце, они обнажили свой коричневый силуэт.

Для того, чтобы по-сказочному изящно нарядить каждую замершую веточку, ночью природа создала все условия.

Такие наряды образуются при незначительном потеплении с повышением уровня влажности и последующим резким похолоданием. Легкий ветерок тоже должен был благоприятствовать появлению инея. При сильных порывах ветра это невозможно.

Такой подарок природы порадовал уже начавших уставать от ветреной зимы астанчан.