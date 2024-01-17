Зимняя сказка: премьеру спектакля «Снежная королева» представили в Астане

Фото: пресс-служба театра

В начале зимы Музыкальный театр юного зрителя порадовал публику премьерой знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Герда, Кай, атаманша, маленькая разбойница, тролли и другие сказочные персонажи заставили столичных школьников поверить в чудеса на премьерном показе спектакля «Снежная королева».

Классическая история Кая и Герды, вошедшая в золотой фонд мировой литературы, приобрела новое звучание в жанре музыкальной сказки. В новой постановке невероятные преображения происходят на каждом шагу.

Массовые сцены, большое количество движущейся и обыгрываемой в ходе действия бутафории, смена декораций, смешение разных стилей и другие постановочные приемы внесли изюминку в классический сюжет о всепобеждающей любви и дружбе. Интересные творческие находки пришлись по душе зрителям как детям, подросткам, так и их родителям.

Завораживающие приключения погружают зрителей в фантастическую атмосферу волшебства. В частности, повествование ведется от лица рассказчика, которого сыграл Ілияс Өтетілеу. На фоне идиллической обстановки сразу привлекают внимание зеркало, цветы и уютный деревянный домик, контрастирующие с зимними пейзажами.

Школьники с интересом наблюдали, как смелая девочка Герда преодолела множество преград, вступила в борьбу со злой волшебницей и благодаря своей любви растопила ледяное сердце Кая.

Режиссер Бауыржан Нурбай считает, что создавать детский спектакль очень непросто, потому что надо постоянно контактировать с ребятами. Внимание непосед удержать тяжело, поэтому режиссер проработал монологи и диалоги так, чтобы сказочные герои свободно общались с юными зрителями.

Бейбарыс Жузбай и Аружан Темирхан гармонично смотрелись в образах Кая и Герды. Вместе с ними в веселом перфомансе выступили Калима Наушабаева, Аружан Бағзат, Алмаз Әбденов, Аяжан Бағдат, Айдана Жетешова и многие другие исполнители главных и второстепенных ролей.

«Я впервые играю в детском спектакле. Это было очень волнительно, так как дети самые непосредственные и отзывчивые зрители, Я постаралась передать доброту, нежность и искренность героини. Юная Герда встречает на своем пути различных людей и животных, и благодаря своему характеру все они оказывают ей помощь», — сказала актриса Аружан Темирхан.

Снежная королева в представлении актрисы Гульданы Абдысадык выглядела олицетворением аристократизма и холодной красоты.

«Моя героиня живет в царстве снегов, вьюги и холода. Ей незнакомы чувства дружбы и любви, душевного тепла. Она думала, что обречена на одиночество, вечную пустоту и покой. Но Герда напомнила ей, что она стала такой из-за того, что в юности она тяжело пережила душевную травму из-за расставания с другом», — пояснила Гульдана Абдысадык.

После просмотра зрители говорили о том, что данная премьера предоставила взрослым редкую возможность войти в мир детства и увидеть мир глазами детей. Любимая сказка много лет учит детей, что нужно быть добрыми, стремиться к своей цели и верить в чудеса.