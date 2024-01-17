Зимняя сказка: премьеру спектакля «Снежная королева» представили в Астане

Культура, Театр
51
Аменова Дана
Корреспондент

Герои сказки «Снежная королева» заговорили на казахском языке со сцены Музыкального театра юного зрителя, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба театра

В начале зимы Музыкальный театр юного зрителя порадовал публику премьерой знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Герда, Кай, атаманша, маленькая разбойница, тролли и другие сказочные персонажи заставили столичных школьников поверить в чудеса на премьерном показе спектакля «Снежная королева».

Классическая история Кая и Герды, вошедшая в золотой фонд мировой литературы, приобрела новое звучание в жанре музыкальной сказки. В новой постановке невероятные преображения происходят на каждом шагу.

Массовые сцены, большое количество движущейся и обыгрываемой в ходе действия бутафории, смена декораций, смешение разных стилей и другие постановочные приемы внесли изюминку в классический сюжет о всепобеждающей любви и дружбе. Интересные творческие находки пришлись по душе зрителям как детям, подросткам, так и их родителям.

Завораживающие приключения погружают зрителей в фантастическую атмосферу волшебства. В частности, повествование ведется от лица рассказчика, которого сыграл Ілияс Өтетілеу. На фоне идиллической обстановки сразу привлекают внимание зеркало, цветы и уютный деревянный домик, контрастирующие с зимними пейзажами.

Школьники с интересом наблюдали, как смелая девочка Герда преодолела множество преград, вступила в борьбу со злой волшебницей и благодаря своей любви растопила ледяное сердце Кая.

Режиссер Бауыржан Нурбай считает, что создавать детский спектакль очень непросто, потому что надо постоянно контактировать с ребятами. Внимание непосед удержать тяжело, поэтому режиссер проработал монологи и диалоги так, чтобы сказочные герои свободно общались с юными зрителями.  

Бейбарыс Жузбай и Аружан Темирхан гармонично смотрелись в образах Кая и Герды. Вместе с ними в веселом перфомансе выступили Калима Наушабаева, Аружан Бағзат, Алмаз Әбденов, Аяжан Бағдат, Айдана Жетешова и многие другие исполнители главных и второстепенных ролей.

«Я впервые играю в детском спектакле. Это было очень волнительно, так как дети самые непосредственные и отзывчивые зрители, Я постаралась передать доброту, нежность и искренность героини. Юная Герда встречает на своем пути различных людей и животных, и благодаря своему характеру все они оказывают ей помощь», — сказала актриса Аружан Темирхан.

Снежная королева в представлении актрисы Гульданы Абдысадык выглядела олицетворением аристократизма и холодной красоты.

«Моя героиня живет в царстве снегов, вьюги и холода. Ей незнакомы чувства дружбы и любви, душевного тепла. Она думала, что обречена на одиночество, вечную пустоту и покой. Но Герда напомнила ей, что она стала такой из-за того, что в юности она тяжело пережила душевную травму из-за расставания с другом», — пояснила Гульдана Абдысадык.

После просмотра зрители говорили о том, что данная премьера предоставила взрослым редкую возможность войти в мир детства и увидеть мир глазами детей. Любимая сказка много лет учит детей, что нужно быть добрыми, стремиться к своей цели и верить в чудеса.

#культура #дети #Астана #Снежная королева

Популярное

Все
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Работать на земле дано не каждому
Перспективы глобальны, как и проблемы
Деньги для больших дел
Случайности не случайны
Жизнь коротка – искусство вечно
Работа особого режима
Последний аргумент
Новый бренд Казахстана
Под единым шаныраком
Центр притяжения молодежи
Пропавшего в степи пастуха в Костанайской области нашли живым
Арестованы 9 должностных лиц шахты им. Костенко – Генпрокуратура
Страна вводит новые мощности
Россия сняла ограничения по ввозу казахстанской говядины и молока
Деньги есть, идеи – тоже
Наведем порядок сообща
С корейским акцентом
К управлению экономикой нужны новые подходы
Перепелиный Техас у нас!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Жизнь коротка – искусство вечно
Элтон Джон впервые удостоился премии «Эмми» в США
Сын своей земли
Выставка в честь 120-летнего юбилея Абылхана Кастеева пройд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]