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Политика
Злоупотребляют популизмом и поверхностной интерпретацией – эксперт о развитии партийного плюрализма

Важно, чтобы плюрализм был в Парламенте Казахстана и в маслихатах. Таким мнением поделился директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, сообщает Kazpravda.kz.

Как акцентировал Сельтеев, новые политические субъекты, как, впрочем, и существующие, должны вырабатывать конкретные альтернативные программы развития, альтернативные законопроекты, если не согласны с тем, что предлагает действующая власть.

«Однако сейчас мы видим, что представители партий, условно относящих себя к оппозиционным, и гражданские активисты, претендующие на создание новых партий, бывает злоупотребляют популизмом и поверхностной интерпретацией текущего положения.

Зрелость политической структуры и демонстрация реальных политических амбиций заключаются в наличии своего собственного видения по базовым вопросам развития государства и общества. Можно сколько угодно критиковать тот или иной закон или положение дел в стране, но если парламентские, внепарламентские и даже незарегистрированные партии не предлагают собственных инициатив и проработанных решений, то их политическая жизнь будет недолгой, а электоральный успех призрачным и ограниченным», – считает эксперт.

Важно, по его словам, чтобы плюрализм был и в Парламенте – Мажилисе и Сенате – и на местах – в маслихатах. Всем очевидно, продолжил он, к чему привело доминирование на протяжении более 20 лет одной партии на политическом ландшафте Казахстана. Власти и в центре, и на местах принимали те решения, которые субъективно считали правильными. Только активное присутствие в повестке проработанных альтернативных программ и решений будет формировать здоровое политическое поле. Приняв пакет конституционных поправок и запустив мартовские политические реформы, Казахстан только начал практическую реализацию этих процессов.

«Сегодня в Мажилисе работают три партии, и, безусловно, несмотря на малочисленность оппозиционных фракций, они в любом случае так или иначе влияют на принятие управленческих решений. Можно сказать, что они задают определенный вектор развития государственной политики в разных сферах. Как минимум через депутатские запросы актуализируют волнующие общество проблемы, и власть вынуждена реагировать, корректировать тот курс, который реализует», – добавил директор Института евразийской интеграции.

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