На днях в Акорде прошла торжественная встреча Президента Касым-Жомарта Токаева со школьниками – победителями и призерами международных предметных олимпиад. Поздравления и премии от Главы государства получили ребята, завоевавшие награды на международных олимпиадах по химии, математике, физике, биологии, информатике и географии. Как сказал Президент, это не только личные успехи детей, но и доказательство высокого уровня отечественного образования.

Встреча в Акорде – не просто церемония награждения, но и знак уважения таланту юных интеллектуалов. Обладатели же медалей рассказывают о своих историях, делятся мыслями о будущем и благодарят всех, кто поддерживал их.

К примеру, золотой призер меж­дународной олимпиады по химии, выпускник НИШ ФМН Астаны ­Абылай Кабдулхадыр (на фото крайний слева) готовился к олимпиаде с девятого класса.

– Впервые пришел на кружок по олимпиадной химии, начал читать университетские учебники, решал задачи, которых не было в школьной программе. Занимался по книгам Elements of Physical Chemistry ­Питера Эткинса, Quantitative Chemical Analysis Харриса и другим учебникам университетского уровня, – говорит выпускник.

Подготовка становилась все интенсивнее, по пять-шесть часов в день, особенно ближе к международным состязаниям. В десятом классе Абылай уже вошел в состав сборной Казахстана и выступил на Менделеевской олимпиа­де, где получил бронзу. В одиннадцатом классе он участвовал в олимпиаде в Саудовской Аравии и взял серебро. А в двенадцатом талантливый парень поступил в престижный Корейский передовой институт науки и технологий и уже без лишнего волнения отправился на очередную олимпиаду.

– Олимпиада длится пять часов, и, чтобы выдержать этот темп, надо тренироваться усиленно. Задания были очень сложные, многие участники их не решили. А я был спокоен: я поступил в университет. А в итоге – золото! – улыбается Абылай.

К слову, первое место по химии в этой же олимпиаде завоевал и его одноклассник Кирилл Ким. За этими достижениями стоит работа тренера Азима Аманжолова, который готовил своих учеников на протяжении нескольких лет. По его словам, первый год был посвящен изучению базовых тем: органической химии, смесей, электролиза.

– Мы встречались по выходным с Абылаем и Кириллом, занимались по три часа, – рассказывает Азим Аманжолов. – Главное – не перегружать ребят. Знания давал постепенно.

Через год началась работа с более сложными разделами: физическая химия, аналитика, полимеры, органика, биохимия. Учитель давал учебники и позволял ребятам самим выбирать стратегию изучения.

– У меня нет жесткого контроля. Я предлагаю варианты, а решение принимают они. Такая свобода повышает ответственность и дает мотивацию. Абылай и Кирилл пришли уже мотивированными, и именно это позволило им показать такие результаты, – объяс­няет тренер.

К подготовке подключился и опытный олимпиадник Санжар Бисенали, который помогал с разбором сложных тем. Но, как подчеркивает Азим, тяжелую, «грязную» работу делали сами школьники: они часами решали задачи, разбирали ошибки, спорили о методах решения.

– В этом году ребята окончили школу, поступили в топовые зарубежные вузы. И не последнюю роль здесь сыграл опыт участия в олимпиадах. Парни умные и трудоспособные. Надеюсь, в будущем они внесут большой вклад в развитие страны! – с гордостью отмечает Азим Аманжолов.

Амир Пшенбаев, выпускник международной школы Spectrum, завоевал бронзу на международной олимпиаде по физике в Париже.

– Узнав о предстоящей встрече с Президентом страны, я был приятно удивлен, – признался молодой интеллектуал. – Это редкая возможность лично увидеть Главу государства. Для меня эта встреча стала не только большой честью, но и вдохновением – чтобы продолжать развиваться и представлять Казахстан на мировом уровне.

Для бронзового призера по биологии Айганым Балташовой из НИШ ХБН Астаны встреча с Президентом тоже стала знаковым событием в жизни. По ее словам, в этом – особое отношение государства к юным интеллектуалам.

– Далеко не во всех странах оказывают такую поддержку и внимание школьникам. В Казахстане особая забота о молодых талантах. Эта премия станет вкладом в мое дальнейшее обу­чение, – говорит Айганым.

Алихан Калмагамбетов, серебряный призер по географии из НИШ Актобе, выразил благодарность тренерам, учителям и родным:

– Созданные условия дают нам возможность участвовать в международных соревнованиях и прославлять Казахстан. Встреча с Президентом вдохновляет и мотивирует достигать новых целей!