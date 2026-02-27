фото из личного архива А. Бинимана

Житель поселка Топар Артем Биниман удивляет instagram-аудиторию тем, что демонстрирует прекрасную физическую подготовку и техничность в выполнении силовых упражнений. Впечатляет его недавний видеоролик, на котором фельд­шер отжимается прямо на снегу, при этом меняя положение рук и ног в такт песне шотландского исполнителя Натана Эванса. Все происходит так быстро и четко, что кажется, будто это Человек-паук карабкается по стене. Коррес­пондент «Казправды» связалась с Артемом Биниманом и узнала, как он придумывает трюки для своих видеороликов.

– Обычно все происходит спонтанно, – говорит наш герой. – Так же было и с тем видео, о котором вы упомянули. Я листал ленту в Instagram и увидел ролик, на котором девушка под музыку выполняла трюки на скакалке. Подумал: а почему бы мне не сделать что-то подобное, но с отжиманием? Тем более что раньше я занимался фристайлом и сам придумывал свои выступления. Когда идея в голове сформировалась, стал тренироваться. У меня долго не получалось. Я отжимался примерно полдня, в свободное от работы время, а потом включил камеру своего смартфона и записал ролик. Правда, поначалу выставил его не в ленту, а в сторис.

Свои видеоролики Артем не случайно снимает на фоне ярко-желтой машины неотложки. Дело в том, что наш герой работает фельд­шером на станции скорой помощи родного поселка Топар. В перерывах между выездами на вызовы он делает упражнения с подручным инвентарем, а заодно и формирует позитивный имидж отечественной медицины. У Артема есть на то причина: личная история болезни, конечно, со счастливым концом. Ему диагностировали онкозаболевание, он лечился и теперь находится в ремиссии.

– В борьбе с болезнью самое главное – это позитивный психологический настрой и работа над собой, – рассуждает Артем Биниман. – Занятия стрит-воркаутом мне очень помогли. Я продолжал бегать, подтягиваться, отжиматься даже во время курса химиотерапии. Было очень тяжело. Мой организм сильно ослаб: я не мог ни разу подтянуться на турнике. Во время тренировок терял сознание, но потом приходил в себя и продолжал заниматься. Нельзя было сдаваться. Я тренировался, стал выздоравливать и вернулся в свою прежнюю физическую форму.

Теперь Артем собственным примером показывает, что самую опасную болезнь можно победить. А с помощью видеороликов и участия в онлайн-челленджах он мотивирует казахстанцев вести здоровый образ жизни. Главное – верить в свои силы и идти к намеченной цели, несмотря на преграды.

– Поддержка родных тоже помогает. Главное, чтобы тебя не жалели, иначе ты будешь расстраиваться, – отмечает фельдшер. – Сразу сказал своим близким и друзьям: меня не надо жалеть, я справлюсь! Знаете, некоторые в тот момент от меня отвернулись. Видимо, посчитали, что я пропавший человек. А меня это еще больше замотивировало. Я решил доказать, что смогу вернуться к привычной жизни и спорту.

Спортом Артем начал заниматься еще в детстве. Ходил на греко-римскую борьбу, футбол, смешанные единоборства. А в течение последних 13 лет он занимается стрит-воркаутом. Это вполне доступный вид спорта, для занятий которым не нужны большие деньги. Достаточно иметь тренировочный костюм, турник во дворе и целеустремленность. Поначалу наш герой смотрел на YouTube записи тренировок с участием гуру стрит-воркаута Дениса Минина и Ганнибала Фор Кинга и повторял за ними, а потом стал тренироваться самостоятельно. Начал ездить на мастер-классы, обзавелся единомышленниками, стал членом команды.

Наконец Артем Биниман достиг такого уровня, что решил замахнуться на международные соревнования. Он участвовал в трех чемпионатах Азии и двух кубках мира, где среди любителей занимал призовые места. А еще он установил два мировых рекорда: в 2023 году – по экстремальному подъему штанги на бицепс и в 2024-м – по подтягиванию с дополнительным весом. В подтверждение этого ему выдали специальные сертификаты.

– Эти «корочки» не дают мне ничего: ни скидок на продукты, ни освобождения от налогов, ни бесплатного обслуживания в медицинских организациях, – констатирует спортсмен. – Но они для меня очень важны. Они поднимают самооценку, дают уверенность в себе и вызывают позитивные эмоции. Это документальное подтверждение той огромной работы, которую я провел над собой и на которую способен далеко не каждый.

Будьте заняты – это, пожалуй, самый известный совет американского оратора-мотиватора Дейла Карнеги. Он считал занятость лучшим лекарством от уныния, беспокойства и душевных терзаний. С этой рекомендацией согласен и наш герой. У Артема Бинимана почти нет свободного времени. Он помогает супруге с воспитанием маленького сына, работает в скорой помощи, занимается в спортзале сам и тренирует детей из родного поселка. Сейчас у него семь действующих воспитанников и еще почти 20 – на очереди. Работа с детьми доставляет Артему удовольствие. Он не только помогает им стать сильнее и выносливее, но и прививает нравственные ценности.

– «Если ты поставил перед собой цель, надо ее достичь!» – это мой жизненный принцип, – говорит Артем Биниман. – Я стараюсь не думать о прошлом. Но иногда, оглядываясь назад, вспоминаю, через что мне пришлось пройти. И это заставляет меня активизироваться. Я говорю себе: «Раз ты справился с болезнью, то все остальное тебе по плечу!»