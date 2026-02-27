Главное – не сдаваться

Знай наших!
9
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Фельдшер скорой помощи Артем Биниман занимается стрит-воркаутом и ставит мировые рекорды

фото из личного архива А. Бинимана

Житель поселка Топар Артем Биниман удивляет instagram-аудиторию тем, что демонстрирует прекрасную физическую подготовку и техничность в выполнении силовых упражнений. Впечатляет его недавний видеоролик, на котором фельд­шер отжимается прямо на снегу, при этом меняя положение рук и ног в такт песне шотландского исполнителя Натана Эванса. Все происходит так быстро и четко, что кажется, будто это Человек-паук карабкается по стене. Коррес­пондент «Казправды» связалась с Артемом Биниманом и узнала, как он придумывает трюки для своих видеороликов.

– Обычно все происходит спонтанно, – говорит наш герой. – Так же было и с тем видео, о котором вы упомянули. Я листал ленту в Instagram и увидел ролик, на котором девушка под музыку выполняла трюки на скакалке. Подумал: а почему бы мне не сделать что-то подобное, но с отжиманием? Тем более что раньше я занимался фристайлом и сам придумывал свои выступления. Когда идея в голове сформировалась, стал тренироваться. У меня долго не получалось. Я отжимался примерно полдня, в свободное от работы время, а потом включил камеру своего смартфона и записал ролик. Правда, поначалу выставил его не в ленту, а в сторис.

Свои видеоролики Артем не случайно снимает на фоне ярко-желтой машины неотложки. Дело в том, что наш герой работает фельд­шером на станции скорой помощи родного поселка Топар. В перерывах между выездами на вызовы он делает упражнения с подручным инвентарем, а заодно и формирует позитивный имидж отечественной медицины. У Артема есть на то причина: личная история болезни, конечно, со счастливым концом. Ему диагностировали онкозаболевание, он лечился и теперь находится в ремиссии.

– В борьбе с болезнью самое главное – это позитивный психологический настрой и работа над собой, – рассуждает Артем Биниман. – Занятия стрит-воркаутом мне очень помогли. Я продолжал бегать, подтягиваться, отжиматься даже во время курса химиотерапии. Было очень тяжело. Мой организм сильно ослаб: я не мог ни разу подтянуться на турнике. Во время тренировок терял сознание, но потом приходил в себя и продолжал заниматься. Нельзя было сдаваться. Я тренировался, стал выздоравливать и вернулся в свою прежнюю физическую форму.

Теперь Артем собственным примером показывает, что самую опасную болезнь можно победить. А с помощью видеороликов и участия в онлайн-челленджах он мотивирует казахстанцев вести здоровый образ жизни. Главное – верить в свои силы и идти к намеченной цели, несмотря на преграды.

– Поддержка родных тоже помогает. Главное, чтобы тебя не жалели, иначе ты будешь расстраиваться, – отмечает фельдшер. – Сразу сказал своим близким и друзьям: меня не надо жалеть, я справлюсь! Знаете, некоторые в тот момент от меня отвернулись. Видимо, посчитали, что я пропавший человек. А меня это еще больше замотивировало. Я решил доказать, что смогу вернуться к привычной жизни и спорту.

Спортом Артем начал заниматься еще в детстве. Ходил на греко-римскую борьбу, футбол, смешанные единоборства. А в течение последних 13 лет он занимается стрит-воркаутом. Это вполне доступный вид спорта, для занятий которым не нужны большие деньги. Достаточно иметь тренировочный костюм, турник во дворе и целеустремленность. Поначалу наш герой смотрел на YouTube записи тренировок с участием гуру стрит-воркаута Дениса Минина и Ганнибала Фор Кинга и повторял за ними, а потом стал тренироваться самостоятельно. Начал ездить на мастер-классы, обзавелся единомышленниками, стал членом команды.

Наконец Артем Биниман достиг такого уровня, что решил замахнуться на международные соревнования. Он участвовал в трех чемпионатах Азии и двух кубках мира, где среди любителей занимал призовые места. А еще он установил два мировых рекорда: в 2023 году – по экстремальному подъему штанги на бицепс и в 2024-м – по подтягиванию с дополнительным весом. В подтверждение этого ему выдали специальные сертификаты.

– Эти «корочки» не дают мне ничего: ни скидок на продукты, ни освобождения от налогов, ни бесплатного обслуживания в медицинских организациях, – констатирует спортсмен. – Но они для меня очень важны. Они поднимают самооценку, дают уверенность в себе и вызывают позитивные эмоции. Это документальное подтверждение той огромной работы, которую я провел над собой и на которую способен далеко не каждый.

Будьте заняты – это, пожалуй, самый известный совет американского оратора-мотиватора Дейла Карнеги. Он считал занятость лучшим лекарством от уныния, беспокойства и душевных терзаний. С этой рекомендацией согласен и наш герой. У Артема Бинимана почти нет свободного времени. Он помогает супруге с воспитанием маленького сына, работает в скорой помощи, занимается в спортзале сам и тренирует детей из родного поселка. Сейчас у него семь действующих воспитанников и еще почти 20 – на очереди. Работа с детьми доставляет Артему удовольствие. Он не только помогает им стать сильнее и выносливее, но и прививает нравственные ценности.

– «Если ты поставил перед собой цель, надо ее достичь!» – это мой жизненный принцип, – говорит Артем Биниман. – Я стараюсь не думать о прошлом. Но иногда, оглядываясь назад, вспоминаю, через что мне пришлось пройти. И это заставляет меня активизироваться. Я говорю себе: «Раз ты справился с болезнью, то все остальное тебе по плечу!»

#ЗОЖ #фельдшер #стрит-воркаут

Популярное

Все
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Факультеты ИИ откроют в профильных педагогических вузах РК
Видео с министром обороны назвали дипфейком
Что делать, если вы опоздали на поезд
Алматы становится центром горного туризма
Армейские спортсмены завоевали «бронзу» в международном состязании по дуатлону в Индии
От диалога – к конкретным проектам
Кабальные условия: ростовщика задержали в СКО
Стать частью мирового культурного наследия
Образование – ключевая ценность
В Акорде встретили Президента Сербии
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Netflix выйдет из сделки о покупке Warner Bros
Меры поддержки бизнеса и новые цифровые решения обсудили на коллегии Минфина
Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР совместные проекты
Новые подходы к гендерной и семейной политике
ГЧП: лепту вносят частные инвестиции
Замуж больше ни ногой
Участие в референдуме – гражданская ответственность каждого
Перспективы Шарбакты
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Алматинский апорт выходит на экспорт
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Токарь по призванию, скульптор – в душе
Езжай в Акколь, вставай на лыжи!
Битвы дронов
Золотой блеск Дохи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]