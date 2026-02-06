Токарь по призванию, скульптор – в душе

Знай наших!
114
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Дом жителя села Тагильского Сарыкольского района Серика Кушкурбаева всегда сторожит злая собака. Причем каждую зиму порода охранника меняется. Сначала это был обычный дог, потом мраморный, а в нынешнем году – кане-корсо. И это не про изменчивые настроения хозяина, а, скорее, про его творческую натуру. Дело в том, что все четвероногие друзья Серика вылеплены из снега. Но они настолько живые, что, кажется, подкрашенный колером черный итальянский пес вот-вот завиляет хвостиком и бросится облизывать лицо…

фото Серика Кушкурбаева

Каждую зиму Серик творит все новые и новые шедевры, с наступлением весны они, конечно же, тают, а в декабре мастер снова берется за работу. В его дворе уже побывали и белый медведь, и огромный гризли, и петух, а сейчас помимо собаки красуется символ года – почти трехметровая статная лошадь. Совсем скоро будет завершена композиция с двумя лебедями, плывущими навстречу друг другу, а после появится еще и рысь.

Свое занятие народный умелец называет хобби, работает же совершенно по другой специальности – токарем на местном предприятии. Но владение железом помогает ему в создании снежных изваяний. Сначала Серик изготавливает металлический каркас, а уж потом на него наращивает снежную массу. Так скульптура более устойчива, а значит, можно соз­давать не только лежачих или сидячих персонажей.

Впервые такую практику Серик применил 12 лет назад, когда решил помочь старшей сестре с лепкой снежных фигур на площади в родном поселке. Его дебютом стала лошадь. Это была первая снежная скульптура, которая стояла на собственных ногах. Серика так воодушевил результат, что с тех пор он начал творить каждую зиму. Правда, теперь все персонажи базируются у него во дворе, поскольку украшать площади снежными изваяниями нынче не модно.

Тогда же, в 2014-м, Серик разработал и собственную технологию по приготовлению стройматериала.

– Традиционно снежные фигуры на площади выстругивали из снега. Сначала засыпали огромную горку в большой деревяный короб, а затем вырезали персонажей с помощью пил и других инструментов. Но так фигуры быстрее подвергались разрушению. Поэтому я решил попробовать мешать снег с водой. Брал только рыхлый снег, по которому никто не ходил, наливал в корыто немного воды, смешивал до консистенции жмыха и лепил. Во-первых, фигуры получаются крепче, во-вторых, таким способом ты лепишь фигуру сразу, немного подправляя неровности острым топориком. По сей день пользуюсь этой технологией, – говорит снежных дел мастер.

Впрочем, в работе со снегом важен не только материал и инструменты, большую роль играют погодные условия. Рекомендуемая температура – 15–20 градусов. Чуть теплее – и фигура начинает таять и падать, а при трескучих морозах – лопаться. Но в этом году природа не подфартила – и лепить приходилось в сильные морозы.

– Скульптурами я занимался по вечерам. А в это время всегда холоднее, да и зима в этом году выдалась морозной. Но я не чувствовал холода. Когда фигура начинает вырисовываться, так увлекаешься, что порой даже жарко становится. Главное – не отморозить руки. Для этого у меня есть специальное обмундирование: сначала я надеваю обычные китайские перчатки для сохранения тепла, а сверху резиновые, чтобы вода не проникала внутрь и не морозила пальцы, – поделился своим секретом Серик Кушкурбаев.

Вообще же, любовь к творчеству передалась Серику от отца. Он увлекался рисованием, делал украшения из серебра, да и вообще был мастером на все руки – чинил телевизоры, машинки, часы, различные механизмы… Вот и Серик в детстве старательно лепил животных и птиц из пластилина. Позже к этому занятию пристрастился и младший брат. Вот только для всех творческих натур семьи Кушкурбаевых это дело так и осталось лишь увлечением, и наш герой порой даже жалеет о том, что не выбрал профессию скульптора.

Впрочем, ролик с его работами, выложенный в Интернете, так завирусился, что о таланте костанайского самородка узнали во всех уголках страны и уже предложили Серику изготавливать декорированные клумбы из камня.

Что ж, быть может, в будущем это признание принесет ему не только неплохой доход, но и чувство удовлетворения своим делом, а казахстанцам подарит новые архитектурные творения.

#регионы #Костанайская область #снег #скульптуры

