Дом жителя села Тагильского Сарыкольского района Серика Кушкурбаева всегда сторожит злая собака. Причем каждую зиму порода охранника меняется. Сначала это был обычный дог, потом мраморный, а в нынешнем году – кане-корсо. И это не про изменчивые настроения хозяина, а, скорее, про его творческую натуру. Дело в том, что все четвероногие друзья Серика вылеплены из снега. Но они настолько живые, что, кажется, подкрашенный колером черный итальянский пес вот-вот завиляет хвостиком и бросится облизывать лицо…

фото Серика Кушкурбаева

Каждую зиму Серик творит все новые и новые шедевры, с наступлением весны они, конечно же, тают, а в декабре мастер снова берется за работу. В его дворе уже побывали и белый медведь, и огромный гризли, и петух, а сейчас помимо собаки красуется символ года – почти трехметровая статная лошадь. Совсем скоро будет завершена композиция с двумя лебедями, плывущими навстречу друг другу, а после появится еще и рысь.

Свое занятие народный умелец называет хобби, работает же совершенно по другой специальности – токарем на местном предприятии. Но владение железом помогает ему в создании снежных изваяний. Сначала Серик изготавливает металлический каркас, а уж потом на него наращивает снежную массу. Так скульптура более устойчива, а значит, можно соз­давать не только лежачих или сидячих персонажей.

Впервые такую практику Серик применил 12 лет назад, когда решил помочь старшей сестре с лепкой снежных фигур на площади в родном поселке. Его дебютом стала лошадь. Это была первая снежная скульптура, которая стояла на собственных ногах. Серика так воодушевил результат, что с тех пор он начал творить каждую зиму. Правда, теперь все персонажи базируются у него во дворе, поскольку украшать площади снежными изваяниями нынче не модно.

Тогда же, в 2014-м, Серик разработал и собственную технологию по приготовлению стройматериала.

– Традиционно снежные фигуры на площади выстругивали из снега. Сначала засыпали огромную горку в большой деревяный короб, а затем вырезали персонажей с помощью пил и других инструментов. Но так фигуры быстрее подвергались разрушению. Поэтому я решил попробовать мешать снег с водой. Брал только рыхлый снег, по которому никто не ходил, наливал в корыто немного воды, смешивал до консистенции жмыха и лепил. Во-первых, фигуры получаются крепче, во-вторых, таким способом ты лепишь фигуру сразу, немного подправляя неровности острым топориком. По сей день пользуюсь этой технологией, – говорит снежных дел мастер.

Впрочем, в работе со снегом важен не только материал и инструменты, большую роль играют погодные условия. Рекомендуемая температура – 15–20 градусов. Чуть теплее – и фигура начинает таять и падать, а при трескучих морозах – лопаться. Но в этом году природа не подфартила – и лепить приходилось в сильные морозы.

– Скульптурами я занимался по вечерам. А в это время всегда холоднее, да и зима в этом году выдалась морозной. Но я не чувствовал холода. Когда фигура начинает вырисовываться, так увлекаешься, что порой даже жарко становится. Главное – не отморозить руки. Для этого у меня есть специальное обмундирование: сначала я надеваю обычные китайские перчатки для сохранения тепла, а сверху резиновые, чтобы вода не проникала внутрь и не морозила пальцы, – поделился своим секретом Серик Кушкурбаев.

Вообще же, любовь к творчеству передалась Серику от отца. Он увлекался рисованием, делал украшения из серебра, да и вообще был мастером на все руки – чинил телевизоры, машинки, часы, различные механизмы… Вот и Серик в детстве старательно лепил животных и птиц из пластилина. Позже к этому занятию пристрастился и младший брат. Вот только для всех творческих натур семьи Кушкурбаевых это дело так и осталось лишь увлечением, и наш герой порой даже жалеет о том, что не выбрал профессию скульптора.

Впрочем, ролик с его работами, выложенный в Интернете, так завирусился, что о таланте костанайского самородка узнали во всех уголках страны и уже предложили Серику изготавливать декорированные клумбы из камня.

Что ж, быть может, в будущем это признание принесет ему не только неплохой доход, но и чувство удовлетворения своим делом, а казахстанцам подарит новые архитектурные творения.