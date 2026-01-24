Предыдущие выступления Главы государства на курултаях были в той или иной степени предсказуемы: предположительная тематика заранее обсуждалась в рабочих группах. Необычность же минувшего мероприятия состояла в том, что оно прошло в самом начале года, а не весной или летом, как прежде. При этом инициативы, высказанные Президентом, оказались для многих ошеломляющими.

Во-первых, сразу же прозвучало: Казахстану не быть парламентской республикой – остается президентская форма правления. При этом однопалатный Парламент получит историческое название – Курултай, тем самым обозначив свое предназначение. И состоять он будет лишь из 145 депутатов и восьми комитетов.

Неожиданными стали и слова Главы государства о том, что пятое заседание Нацкурултая – итоговое. Этого точно никто ожидать не мог, удивление было всеобщим. И оно усилилось, когда Президент объявил: вместо Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая в Казахстане появится новый госор­ган – Халық кеңесі (Народный совет). Еще одним знаковым момен­том для меня лично стали слова Касым-Жомарта­ Токаева о создании Комиссии по конституционной реформе.

Прозвучало немало критики. Очевидно, Президент пристально следит за тем, что происходит в стране, в курсе острых новостей. А потому он акцентировал внимание на новом Налоговом кодексе, на хищениях в системе здравоохранения. По моему мнению, грядут проверки в этих сферах и, как следствие, выявление виновных и их наказание.

Повторюсь: заседание минувшего Национального курултая оказалось практически непредсказуемым по содержанию, выбивающимся из уже привычного «стиля» его проведения.