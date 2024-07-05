Кайрат Нуртас проведет 15 суток за решеткой

Такое постановление принял специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

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Сегодня, 5 июля, рассмотрено административное дело в отношении известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса по фактам мелкого хулиганства, совершенного повторно, и умышленного причинения легкого вреда здоровью.

Согласно материалам дела, Кайрат Айдарбеков (Нуртас), находясь на борту самолета, в ходе словесного конфликта, ударил гр. Б.,умышленно причинив ему легкий вред здоровью. Кроме того, в ходе драки выражался нецензурной бранью. Своими действиями он проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок.

Санкция ст. 73-1 ч.1 КоАП предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 15 МРП либо адмарест до 15 суток. Санкция ст. 434 ч.2 предусматривает ответственность в виде адмареста на срок от 15 до 30 суток.

Постановлением суда певец признан виновным в совершении двух адмправонарушений. Однако по умышленному причинению легкого вреда здоровью дело прекращено в связи с примирением сторон.

За мелкое хулиганство артист подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, так как правонарушение совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее Кайрата Нуртаса наказали за нецензурную брань на концерте, в результате он выплатил штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).