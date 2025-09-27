фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Выступая на заседании, Глава государства отметил, что наука и технологии имеют стратегически важное значение для всех государств.

– В передовых странах их развитию уделяется приоритетное внимание. Мы все являемся свидетелями трансформации современного мира. Глобальная геополитическая ситуация остается нестабильной, сохраняются многочисленные угрозы и вызовы. Но как гласит китайская пословица: «Там, где таится опасность, всегда скрыта возможность». Наступило время инвестиций, знаний и высоких технологий. Сегодня место любой страны в мире определяется уровнем развития науки. Напрямую связан с наукой и экономический рост, это аксиома. Развернулась конкуренция за обладание передовыми технологиями между различными государствами, в том числе в Центральной Азии. Это вполне понятная, закономерная тенденция. Поэтому для достижения конкретных результатов нам необходимо сосредоточить свои усилия на данной сфере, – заявил Президент.

Стратегические перспективы

Касым-Жомарт Токаев акцентировал, что в Послании поставлена четкая цель превратить Казахстан в течение трех лет в полностью цифровую страну. Необходимо в полной мере использовать потенциал искусственного интеллекта и внедрить его во все сферы.

– Несколько дней назад в своей речи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН я представил приоритеты развития нашей страны. Я также проинформировал мировую общественность о позиции Казахстана по глобальным тенденциям. Чтобы достичь единства и процветания на всей планете, человечеству следует сделать выбор в пользу взаимного уважения, равенства и сотрудничества. Только так мы сможем установить добрые отношениям между государствами, – сказал Глава государства.

Президент напомнил, что в ходе его официального визита в Китай в начале сентября было подписано 70 инвестиционных соглашений на общую сумму 15 млрд долларов.

В ходе недавнего визита в США Глава государства провел серию встреч с руководителями крупных мировых компаний. В том числе с главами корпораций Amazon и Meta, занимающихся разработками в сферах искусственного интеллекта и высоких технологий, с руководителями финансовых и инвестиционных корпораций Goldman Sachs, Blackstone, Cerberus Capital Management и Citigroup. Были подписаны коммерческие соглашения с Wabtec, PepsiCo и другими крупными компаниями.

В целом в рамках поездки было подписано 11 соглашений, охватывающих ключевые отрас­ли экономики, на сумму более 5,2 млрд долларов.

Президент подчеркнул: если мы стремимся обеспечить светлое будущее страны, нам необходимо уже сейчас начать эффективно внедрять высокие технологии и искусственный интеллект. Поэтому государство в последние годы уделяет приоритетное внимание развитию отечественной науки.

Так, за последние пять лет объем инвестиций в образование и науку увеличился в пять раз. Растет число исследовательских университетов, укрепляются их связи с производством. В настоя­щее время запущено около 300 коммерческих проектов.

– Таким образом, формируется цепочка «университет – исследования – инновации – коммерция». Чтобы придать мощный импульс этому процессу, следует уже в ближайшее время завершить его внедрение. Установлены партнерские отношения с 40 престижными мировыми университетами. Сегодня в нашей стране открыты 33 филиала зарубежных вузов. Создаются технопарки и инжиниринговые центры. Значительно укрепился авторитет Национальной академии наук. Во всех регионах приступили к работе научные советы, – перечислил Президент.

Он отметил, что особое внимание уделяется защите интересов ученых. Принят новый Закон «О науке и технологической политике», сформирована новая правовая модель управления наукой. Одной из ключевых задач остается укрепление кадрового потенциала отечественной науки, она должна быть в зоне особого внимания. Необходимо создавать благоприятные условия для молодых ученых.

– В целом предстоит большая работа. Чтобы не оставаться на обочине прогресса, нам надо сплотиться и направить все силы на достижение поставленных целей, – подчеркнул Глава государства.

Президент поблагодарил высту­пивших на совещании Национального совета по науке и технологиям ученых, которые поделились своими мнениями и подняли важные проблемы. Он отметил, что все высказанные предложения будут учтены.

Энергетическая безопасность

Отдельно Касым-Жомарт ­Токаев остановился на вопросе обеспечения энергетической безопасности и самостоятельности страны.

– Это стратегическая задача, – подчеркнул он. – Сегодня мы внедряем передовые технологии в различные отрасли промышленности, реализуем масштабные проекты. Для их успешного претво­рения в жизнь страна должна располагать достаточными объемами электроэнергии. Поэтому мы начали работу по комплексной модернизации энергетических источников. Самое важное, мы занялись развитием ядерной энергетики.

Президент подчеркнул: атомная энергия – исключительно важный, необходимый источник энергии для Казахстана. Он также обратил внимание, что эту отрасль активно развивают и другие страны мира.

– В настоящее время в мире ­действуют 416 атомных реакторов. В США работают 94 атомных реактора, при этом страна производит недостаточно собственного урана. Казахстан обеспечивает 24 процента поставок этого топлива на американский рынок. Аналогичная ситуация и во Франции, где более 50 станций получают уран, добываемый в нашей стране. На сегодняшний день 31 страна производит энергию на АЭС. Таким образом, каждое шестое государство использует мирный атом, еще около 20 планируют построить ядерные реакторы. Казахстан придает большое значение сотрудничеству со странами, обладающими передовыми технологиями в этой области, – сказал Глава государства.

Решение о строительстве в ­Казахстане атомной электростанции было принято на общенациональном референдуме в 2024 году, и возведение первой АЭС уже началось. Проект реализуется международным консорциумом во главе с «Росатомом».

– В ходе переговоров с этой компанией профильному агентству и Правительству следует в первую очередь исходить из интересов нашей страны. Все подписывае­мые соглашения должны быть справедливыми, сбалансированными и продуктивными. Нельзя допус­тить непродуманного, неэффективного использования нашего природного богатства, в частнос­ти урана. Я специально акцентирую внимание наших ученых и всего научного сообщества на этой крайне важной проблеме. Безусловно, мы не ограничимся одной электростанцией. Необходимо уже сейчас приступить к планированию строительства второй и третьей АЭС. В ходе обсуждения этой темы на нашей встрече с Председателем КНР была достигнута договоренность расширить сотрудничество двух стран в области мирного атома. В самом Китае только в ближайшие 15 лет будет запущено 76 новых реакторов. Наш восточный сосед является одним из мировых лидеров в этой отрасли, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Развитие атомной энергетики невозможно без стратегически важных минеральных ресурсов, и Казахстан располагает достаточными запасами редких металлов, необходимых для этой отрасли. В первую очередь наша страна входит в число мировых лидеров по добыче урана: в нед­рах республики сосредоточено 40% мировых залежей. Как подчеркнул Президент, необходимо правильно воспользоваться данным преимуществом.

– Строительство атомной станции кардинально изменит роль урана в экономике. Если ранее это богатство направлялось исключительно на экспорт, то в будущем оно станет востребованным и внут­ри страны. К этим изменениям следует готовиться уже сегодня, нужно провести тщательный анализ. Наши ученые должны это учитывать, – обратил внимание Касым-Жомарт Токаев.

В целом, по его словам, в Казах­стане давно сформирована научная база атомной отрасли. Он напомнил, что в свое время выдающийся ученый, академик ­Каныш Сатпаев направил в Совет министров СССР предложения по развитию ядерной физики в Казахстане. В 1957 году в Алматы был открыт Институт ядерной физики. Именно с этого периода в стране начала формироваться научно-технологическая инфраструктура, отвечающая мировым требованиям. В Астане, Алматы и Курчатове были запущены специальные установки, которые сегодня активно используются отечественными и зарубежными учеными.

– До недавнего времени Казахстан в основном экспортировал сырье, теперь мы последовательно повышаем переделы в ядерном топливном цикле. К примеру, в 2021 году в стране открылся завод по производству тепловыделяющих сборок. Введение в строй АЭС позволит полностью завершить производственный цикл. Благодаря этому атомная энергетика станет независимой от внешних рынков и превратится в полноценную отрасль национальной экономики. Это крайне сложная задача, поэтому на наших ученых возлагается огромная ответственность, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Наращивать кадровый и научный потенциал

Говоря об актуальных вопросах развития атомной науки в стране, Глава государства особо подчерк­нул необходимость повышения кадрового потенциала отрасли.

– В стране остро ощущается нехватка квалифицированных инженеров и технических специа­листов, в том числе в атомной сфере, – отметил он. – Ситуацию нужно срочно исправлять. Сегодня 90 процентов выпускников вузов – бакалавры. Но доля докторов наук не достигает и 1 процента. Поэтому необходимо увеличить количество грантов на обучение в докторантуре, при этом предпочтение следует отдавать техническим специальностям. По моему поручению около 70 процентов стипендий программы «Болашақ» уже выделяются студентам инженерно-технических направлений. В прошлом году было принято решение ежегодно предоставлять более 50 стипендий в области искусственного интеллекта. Со следующего года ежегодно будет выделяться 20 квот на подготовку специалистов для атомной отрасли. Это важный шаг на пути превращения Казахстана в технократическую нацию, – добавил он.

Далее Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что сегодня недропользователи на развитие науки направляют 1% своих доходов. Он подчеркнул, что данную меру следует понимать не как налог, а как вклад в укрепление технологического потенциала страны. Поэтому Правительство должно обеспечить рачительное, эффективное и прозрачное использование этих средств из одного центра.

– Особое внимание необходимо уделить созданию атомных наукоградов. На базе Института ядерной физики в Алматы следует рассмотреть возможность создания многоцелевого исследовательского реактора. Учитывая потенциал института, он может стать ядром нового нау­кограда страны. В то же время следует учитывать финансовые возможности государства, не раскидываться многомиллиардными проектами. Это же касается и других подобных проектов. С учетом перспектив строительства АЭС в области Абай необходимо подготовить детальный план наукограда в Курчатове. К этой работе следует подключить Академию наук, акимат области и Национальный ядерный центр. Параллельно нужно создать условия для размещения там инженерных и производственных объектов. Предстоит разработать эффективные механизмы государственно-частного партнерства для укрепления ядерной инфраструктуры, – отметил Президент.

Еще одним крайне важным направлением является развитие ядерной медицины. Применение передовых ядерных технологий позволит существенно повысить эффективность национальной сис­темы здравоохранения, особенно при лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, убежден Глава государства.

Он поручил Правительству обеспечить разработку и внедрение отечественных радиофарм­препаратов, а также создать сеть центров ядерной медицины на базе ведущих клиник и университетов.

Цифровая революция

Сквозной темой недавнего ­Послания Президента стала всесторонняя модернизация экономики путем масштабной цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта. Эта задача, отметил на заседании Касым-Жомарт Токаев, в полной мере касается и сферы науки, особенно такой инновационной отрасли, как атомная.

– Цифровые решения позволяют грамотно управлять всем жизненным циклом ядерных объек­тов. При этом они сокращают издержки, повышают эффективность и безопасность всех процессов. Искусственный интеллект кратно усиливает эти возможности. Сейчас развитый мир вошел в эпоху кардинальной перестройки, модернизации экономики на основе нового технологического уклада. Многие страны именно в такие переломные периоды истории собирали все свои возможности и совершали мощный рывок в развитии, уходили в отрыв в научно-технологической гонке, – обратил внимание Глава государства.

Тому есть исторические примеры. В XV–XVI веках Китай обладал самой крупной экономикой мира, его доля в тогдашнем мировом ВВП превышала 60%. Отсюда, напомнил Президент, и появились такие понятия, как «Поднебесная», «Срединное государство», и соответствующие протокольные церемонии поклонения императорам, в том числе для иностранных представителей. Но потом в Англии произошла индустриальная революция, ­появились двигатели внутреннего сгорания. Эти процессы прошли мимо Китая, после чего он стал жертвой двух внешних агрессий в ходе так называемых опиумных войн.

– К чести более поздних китайских руководителей современной эпохи исторические уроки были извлечены, приоритет был отдан науке, высоким технологиям, искусственному интеллекту. Результат налицо – Китай стал мировым лидером, державой, с которой сейчас считаются все страны. Поэтому на текущем этапе масштабная цифровизация и широкое внедрение искусственного интеллекта выступают, по сути, нашей национальной стратегией. От ее реализации зависит будущее нашей страны, ее место в ряду передовых государств мира, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Тотальная цифровизация, по его словам, позволит значительно улучшить качество жизни граж­дан, создать прочную основу для устойчивого научно-технологического прогресса Казахстана.

– У меня нет сомнений в правильности данного стратегического курса, – заявил Президент. – Такая политика находит широкую поддержку среди молодежи, которая тонко чувствует передовые веяния и открыта технологи­ческим новшествам. Вместе с тем нельзя отрицать, что в обществе присутствует скепсис по этому вопросу, как, впрочем, и по другим проблемам нашей повестки дня. С этим у нас дефицита никогда не было. Но надо учитывать и такие настроения. Для некоторых людей такие задачи кажутся больше декларативными, нежели практически заземленными. В своем Послании я подчеркнул, что нашей стране не дано другого пути. Если мы отстанем от прогресса, то рискуем стать уязвимыми и слабыми, оказаться в зависимости от внешних сил. Мы не имеем права отстать в своем развитии от общемирового прогресса, плестись в арьергарде. Это не соревнование, суть заключается в другом. В конечном счете это вопрос выживания Казахстана как независимой страны, – сказал он.

Отдельно Касым-Жомарт ­Токаев остановился на основных целях и задачах государственной политики.

– Я часто говорю, что моя основная миссия – обеспечить безопас­ность, укрепить суверенитет и независимость нашего государства, заложить прочный фундамент устойчивого социально-экономического развития страны в это неспокойное время. И все мои решения продиктованы именно этими насущными задачами. Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта – фундаментальный, долговременный процесс. Его побочные эффекты и влияние на мировую экономику предстоит изучить, выяснить.

Но эта новая технологическая тенденция предопределит будущее всех народов и государств. В этой сфере нет устоявшихся шаблонов, поэтому мы должны действовать решительно, не боять­ся принимать самые смелые решения. Только так мы сможем реализовать возложенную на нас историческую миссию – занять достойное место в формирующемся новом миропорядке, – считает Глава государства.