Золото подорожало в Казахстане

Цена золота впервые преодолела 35 тыс. тенге. Стоимость 1 грамма драгоценного металла на 24 июня – 35,3 тыс. тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюр о

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как уточняется, это максимум во всей доступной статистике Нацбанка с 2017 года.

«По сравнению с началом года цена 1 грамма прибавила 16%, по сравнению с началом месяца – 6%», – говорится в публикации.

Аналитики телеграм-канала отмечают, что мировые биржевые цены на золото в долларах сейчас уже ниже тех рекордов, что фиксировались этой весной. Но все равно ощутимо выше, чем в начале года.