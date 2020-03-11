Культура
Золотого человека представят в Нью-Дели
18 марта в 17.00 часов в Национальном музее Индии в Нью-Дели откроется выставка "Великая степь: Время. Пространство. Культура", организатором которой является Национальный музей Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz.

Выставка пройдет с 18 марта по 19 апреля в рамках международного проекта "Шествие Золотого человека по музеям мира", организованного в рамках программы Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева "Рухани жаңғыру".



Главным экспонатом выставки является "Золотой человек" – самое известное археологическое открытие в истории Казахстана, ставшее неотъемлемой частью символики страны.

"Золотой человек" был обнаружен в 1969 году в результате археологических работ в Иссыкском кургане в 50 км к востоку от Алматы под руководством археолога Кемаля Акишева. Было обнаружено более 4 тысяч золотых изделий, среди которых детали, декорировавшие одежду, украшения и бытовая утварь. Благодаря найденным предметам была создана реконструкция древнего воина, жившего почти 2500 лет назад.

Юноша 17-18 лет был одет в праздничный наряд, украшенный золотыми изделиями в зверином стиле. Справа лежал длинный меч, слева – железный кинжал-акинак. Головной убор конусообразной формы украшен золотыми фигурами снежных барсов, крылатых коней, птиц, воплощая идею трехчастной организации мира: подземный мир – земля – небеса. Впереди головного убора имеется солнечная эмблема – символ космоса в целом: крылатые кони и четыре стрелы. Это своеобразный знак власти над всеми тремя мирами и четырьмя углами света, которые Солнце обходит на своем пути. Форма одежды и способ захоронения наглядно показывали высокий социальный статус воина.

Иссыкский Золотой человек является главным экспонатом Национального музея Республики Казахстан, который в рамках международного турне был представлен в 12-ти музеях мира. Выставка с большим успехом прошла в Беларуси, России, Азербайджане, Китае, Польше, Южной Корее, Узбекистане, Северной Македонии, Турции, Малайзии и Греции.

Выставка знакомит зарубежного зрителя с богатым историческим и культурным наследием Казахстана. На выставке будут представлены уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай (Западно-Казахстанская область), Талды-2 (Карагандинская область), Берел (Восточно-Казахстанская область), Центрального и Южного Казахстана, Жетысу.

Посетителям Национального музея Индии представится редкая возможность увидеть серебряную чашу из кургана Иссык, содержащую двухстрочную надпись из 26 знаков рунического письма. Данный экспонат свидетельствует о раннем распространении и использовании письменности на территории Казахстана.

Идеи кочевой культуры красной нитью проходят через представленные на выставке экспонаты, среди которых и археологические находки средневековых городов Великого Шелкового пути, конское снаряжение и серебряные украшения XIX-XX веков.

Также посетители выставки смогут увидеть реконструкцию "Таксайской принцессы", обнаруженной во время раскопок археологическим отрядом Западно-Казахстанского областного центра истории и археологии в апреле 2012 года. В комплексе Таксай ученые исследовали погребение знатной женщины 35-40 лет. Рядом с ней были найдены сосуды, остатки богато украшенного головного убора и множество украшений из золота. Сама женщина была накрыта покрывалом, расшитым золотыми бляшками. Уникальным артефактом ученые считают деревянный гребень, на котором изображены сцены баталий.

Всего на выставке представлено 292 предмета из фондов Национального музея Республики Казахстан.

До официального открытия выставки состоится пресс-конференция с участием представителей Национального музея Республики Казахстан и Национального музея Индии.

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