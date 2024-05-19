Более 4 млн экспонатов хранится в фондах казахстанских музеев

Культура
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В настоящее время в Казахстане успешно функционирует 275 музеев, передает Kazpravda.kz

Фото: Нацмузей РК

Из них 16 республиканских, 15 - музеев-заповедников, 244 - региональных. С каждым годом число посетителей музеев увеличивается. Так, с начала 2024 года уже более миллиона человек посетили объекты культуры.

Первым государственным музеем Казахстана, который стоял у истоков становления и формирования музейного дела страны является Центральный государственный музей РК. Он считается одним из старейших и крупнейших музеев в Центральной Азии. В этом году объекту исполняется 104 года, а 95 лет назад музей был перевезен в Алматы.

Сейчас музей осуществляет деятельность в различных направлениях: культурно-просветительское, экспозиционно-выставочное, хранительское, научно-исследовательское, реставрационное, коллекционерское, учетное, редакционно-издательское и активно развивает международное сотрудничество.

Фонд Центрального Государственного музея РК составляет 273 611 единиц хранения, 28 838 из которых включены в реестр национального культурного достояния.

Отметим, что музеи всегда остаются хранителями истории человечества и культурного наследия, поскольку ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.

Фонд музеев Казахстана содержит более 4 000 000 музейных предметов, из них 360 тысяч являются объектами национального культурного достояния.

#музеи #экспонаты #День музеев

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