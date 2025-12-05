Золотой столп духовности

Культура
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

На сцене Дворца культуры им. А. Токмагамбетова прошел концерт оркестра народных инструментов им. Турмагамбета, посвященный 100-летию выдающегося композитора и дирижера Нургисы Тлендиева.

В концертную программу «Әлқисса» вошли любимые миллионами казахстанцев песни маэстро – «Алатау», «Құстар әні», «Саржайлау», «Кел еркем Алатауыңа», «Қайран менің жүрегім», написанные на стихи Мукагали Макатаева, Туманбая Молдагалиева и других известных поэтов. Трогательное и чувственное исполнение этих и других композиций солистами областной филармонии Самал Байсеитовой, Сымбат Тасбергеновой, Максатом Макулбековым, Акылбеком Табынбаевым, Алимжаном Абсадыковым, Алдияром Шагдатовым создало в зале теплую атмосферу светлой грусти – каждое произведение Нургисы Тлендиева находило отклик в сердцах зрителей разных поколений.

Особое место в концерте было отведено кюям и симфоническим поэмам композитора. Под управлением дирижеров Кеулимжая Ботабаева и Руслана Балмасова в исполнении оркестра прозвучали композиции «Сарын», «Көш керуен», «Махамбет» и другие.

– Нургиса Тлендиев – золотой столп казахской духовности, – говорит режиссер концерта Азиза Издикулова. – В его работах трепетно передаются уникальная красота и музыка Великой степи, а его непревзойденное творческое наследие отражает историческую память и культурный код нации. В золотом фонде казахской музыки сохранилось более пятисот его произведений. И слушатели до сих пор всем сердцем откликаются на каждое из них.

Отметим, 100-летний юбилей выдающегося казахского музыкального гения внесен в календарь памятных дат Всемирного наследия ЮНЕСКО. В штаб-квартире организации в Париже этим летом прошла выставка «Истоки вдохновения: наследие Нургисы Тлендиева».

