Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В сельском округе Шага Сауранского района осуществляется пилотный проект «Цифровизация ветеринарного сектора», направленный на внедрение современных технологий в сферу ветеринарии и учета сельскохозяйственных животных. Основная цель инициативы – чипирование скота, повышение уровня его безопасности, а также формирование прозрачной и точной системы учета.

Общая стоимость проекта составляет 4 млн тенге. В рамках его осуществления, помимо прочего, было закуплено 5 тыс. катафотов – светоотражающих лент, которые распределяются среди домохозяйств, расположенных вдоль районных и городских автомобильных дорог. Светоотражатели прикрепляют на круп домашнего скота, что позволяет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием КРС.

Одним из ключевых элементов проекта стало внедрение системы чипирования, позволяющей сформировать точный учет поголовья скота в регионе и играющей важную роль в планировании ветеринарных мероприятий, профилактике и контроле заболеваний, а также в эффективной реализации государственных программ поддержки сельского хозяйства.

Для каждого животного создается цифровая «история жизни», где фиксируются данные о вакцинации, лечении и перемещениях. Чип вживляется один раз и сопровождает носителя на протяжении всего жизненного цикла.

Важным преимуществом внедрения системы считается минимизация человеческого фактора и снижение рис­ков злоупотреблений. Чипирование исключает возможность получения субсидий за фиктивный скот или пов­торного предъявления одних и тех же животных при оформлении кредитов. С помощью специального сканера ветеринарные специалисты могут оперативно считывать информацию о животном и вносить сведения о вакцинации и лечении в единую базу данных.

Актуальность таких мер подтверждают недавние коррупционные скандалы. Минувшей осенью в Туркестанской области были осуждены ветеринарные специалисты, уличенные в коррупции и взяточничестве. Они получали незаконные вознаграждения за оформление фиктивных ветеринарных документов и сертификатов на транспортировку скота.

В результате расследования были возбуждены серьезные уголовные дела, по которым к ответственности привлекли сотрудников ветеринарных служб, акима­тов и посредников. Следствие выявило системную коррупционную схему, связанную с подделкой документов и хищением государственных субсидий.

Районные ветеринарные специалисты совместно с жителем одного из населенных пунктов умудрились зарегистрировать в информационной системе около 100 тыс. несуществующих голов мелкого скота, похитив таким образом 271 млн тенге бюджетных средств. Четверо сотрудников ветеринарной службы вступили в сговор с местным жителем, оформив фиктивный скот на несколько крестьянских хозяйств и распределив полученные средства между собой.

Туркестанский городской суд признал пятерых фигурантов этой аферы виновными в мошенничестве и подделке документов. В пользу государства взыскано 50 млн тенге, наложен арест на имущество общей стоимостью 120 млн тенге.

Дополнительно в сфере ветеринарной медицины запущен единый контактный центр 109. Благодаря ему жители сельской местности могут оперативно заказывать услуги ветеринаров, оценивать качество их работы и оставлять отзывы. На сегодняшний день через центр поступило 441 обращение. В рамках проекта также внедрен QR-код для автоматической оплаты платных услуг.

Заключен договор с подрядной организацией на дальнейшее развитие контакт­ного центра и внедрение систем искусственного интеллекта.

С ходом осуществления пилотного проекта ознакомился аким области Нуралхан Кушеров. Глава региона подчеркнул, что регистрация животных, своевременная вакцинация и повышение качества ветеринарных услуг являются одной из приоритетных и неотложных задач в аграрном секторе. Он поручил детально изучить результаты проекта и активизировать работу по дальнейшей цифровизации ветеринарной отрасли.

Следует отметить, что в последние годы в регионе особое внимание уделяется развитию ветеринарной медицины и укреплению ее материально-технической базы. Так, в 2025-м из местного бюджета было выделено 1,7 млрд тенге на закупку 85 дезинфекционных машин. Кроме того, дополнительно направлено 34,4 млн тенге на приобретение 17 аппаратов ульт­развуковой диагностики, что позволит значительно повысить эффективность и производительность ветслужб.

Проект по цифровизации ветеринарии демонстрирует комплексный подход к развитию сельского хозяйства и открывает новые возможности для эффективного управления животноводством, обеспечения биологической безопасности и устойчивого развития региона.

