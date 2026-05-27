Базовый навык современного пользователя

В эпоху, когда смартфон стал продолжением руки, а Интернет – основной средой общения, работы и получения информации, вопрос цифровой гигиены перестал быть узкоспециализированной темой. Сегодня это такой же базовый навык, как умение ориентироваться в городе или соблюдать Правила дорожного движения. Какие ­угрозы скрывает цифровая среда и как от них защититься, рассказал помощник акима Мангистауской области по информационной безопасности Бауржан Маханов.

Само понятие «цифровая гигиена» звучит, возможно, мудрено, однако, по сути, речь идет о вполне понятных вещах.

– Если говорить простым языком, цифровая гигиена – это набор привычек, которые помогают человеку безопасно и осознанно жить в Интернете. Это касается и защиты личных данных, и умения фильтровать информацию, и способности не поддаваться на манипуляции. Раньше подобные навыки были важны в основном для специалис­тов, а сегодня они необходимы каждому пользователю, – объясняет мой собеседник.

Повышенное внимание к этой теме напрямую связано с тем, что Интернет давно перестал быть просто источником информации. Сегодня это пространство влияния. Здесь формируются взгляды, распространяются идеи, ведутся информационные кампании.

Здесь же активно орудуют мошенники. И если человек игнорирует базовые правила безо­пасности, то рискует не только потерять деньги или доступ к своим данным, но и столкнуться с более тонким воздействием – психологическим давлением, искажением восприятия реальности. При этом, как подчеркивает Бауржан Маханов, многие до сих пор воспринимают угрозы в Интернете слишком узко.

– Чаще всего люди думают о фейках или телефонных мошенниках. Но на самом деле деструктивный контент гораздо разнообразнее. Это может быть информация, которая давит на эмоции – вызывает страх, агрессию или чувство вины, чтобы подтолкнуть человека к нужным действиям. Это и так называемые алгоритмические «пузырьки», когда пользователю постоянно показывают однотипный контент, усиливая его убеждения, иногда – радикальные. Есть токсичные сообщества, где нормализуется агрессия или травля. Есть псевдоэкспертные советы, которые не имеют под собой доказательной базы, но подаются как истина, – отмечает он.

Особую опасность представляет то, что такие угрозы не всегда очевидны. Они редко выглядят как прямая опасность. Чаще всего это на первый взгляд безобидный развлекательный или даже полезный контент. Но именно в этом и кроется сложность – человек не всегда понимает, что на него оказывается влияние.

Распознать негативное воздействие можно по собственному состоянию и реакции на контент. Если после просмотра информации человек чувствует тревогу, раздражение или подавленность, – это уже сигнал. Также стоит насторожиться, если вас подталкивают к быстрым решениям, давят на срочность или создают ощущение, что «все уже это сделали».

– Важный признак, когда в сообществе не допускается альтернативная точка зрения и формируется противопоставление «мы против них». Часто используется и риторика «экс­клюзивной правды», якобы недоступной другим, – поясняет Бауржан Маханов.

Ключевым критерием эксперт называет потерю самостоятельности, когда не вы управляете своими эмоциями, а тот контент, который вы потребляете. Поэтому как только почувствовали неладное, надо остановиться и критически посмотреть на ситуацию. А говоря о защите, специалист отмечает, что основа цифровой гигиены – это регулярные и осознанные действия пользователя.

– Начинать нужно с элементарных вещей. Надежные пароли, желательно разные для каждого сервиса, и двухфакторная аутентификация – это уже серьезный уровень защиты. Не менее важно контролировать настройки приватности, понимать, какая информация о вас доступна другим. Осознанное потребление информации тоже играет ключевую роль – не стоит доверять первому попавшемуся источнику, нужно проверять факты, сравнивать данные, – говорит Бауржан Маханов.

Но цифровая гигиена – это не только про безопасность данных, но и про сохранение здоровья. Сегодня многие проводят в Интернете по нескольку часов подряд, не замечая, как это начинает сказываться на самочувствии. Постоянное пребывание в Сети приводит к переутомлению, снижению концентрации, нарушению сна.

Особенно это заметно у тех, кто проводит много времени в социальных сетях, которые устроены так, чтобы удерживать внимание как можно дольше. Человек попадает в бесконечную ленту, где один ролик сменяет другой. В результате формируется зависимость, а мозг привыкает к постоянной стимуляции.

Это снижает способность к глубокому мышлению и анализу. Избыток информации, особенно негативной, может вызывать тревожность и эмоциональное выгорание. Поэтому важно уметь выстраивать границы.

Универсальной рекомендации, сколько времени можно проводить в Интернете, нет – все зависит от возраста, образа жизни и целей. Но важно делать регулярные перерывы, не залипать в ленте перед сном и осознанно подходить к потреб­лению контента.

Особое внимание следует уделять детям и подросткам. Детская психика более восприимчива, поэтому влияние цифровой среды на них сильнее. Длительное пребывание в Интернете может сказываться на развитии, снижать интерес к реальной жизни, ухудшать сон и концентрацию. При этом важно не просто ограничивать время, а объяснять, почему это необходимо, и предлагать альтернативы – спорт, общение, офлайн-активности, считает Бауржан Маханов.

– Важно знать, с кем они общаются, какой контент смотрят, какие темы их интересуют. И, конечно, нужно развивать критическое мышление – учить задавать вопросы, сомневаться, анализировать, – говорит он. – Если взрослые постоянно в телефоне, сложно требовать от ребенка другого поведения. Поэтому цифровая гигиена должна быть общей семейной практикой. Важно договариваться о правилах, обсуждать их и соблюдать. Только в этом случае можно сформировать у ребенка здоровое отношение к технологиям.

Отдельно эксперт подчеркивает осторожность в вопросах личной информации. Люди часто сами публикуют данные, которые могут быть использованы против них – от номера телефона до сведений о месте проживания. Это создает дополнительные риски. Плюс важно не забывать об обновлениях устройств и использовании защитных программ.

– Если пользователь уже столк­нулся с угрозой, главное – не дейст­вовать на эмоциях. Не стоит вступать в конфликт с агрессором, это часто только усугубляет проблему. Лучше зафиксировать происходящее – сохранить переписки, сделать скриншоты. Это может пригодиться в дальнейшем, – объясняет эксперт.

Современные платформы предлагают достаточно ин­струмен­тов для защиты. Блокировки, жалобы, ограничения – все это нужно использовать. И, конечно, не стоит оставаться один на один с проблемой. Можно обратиться к близким, специалистам, в службы поддержки, а в случае мошенничества или угроз – в правоохранительные органы.

Цифровая гигиена – это не разовая мера, а постоянная практика. Надеяться на то, что Интернет станет безопаснее сам по себе, не стоит. Только человек может сделать веб-среду комфортней для себя. Ведь вопрос уже не в том, столкнемся ли мы с деструктивным влиянием, а в том, насколько мы к нему готовы.