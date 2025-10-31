Зоозащитники предлагают Общество 31 октября 2025 г. 1:30 12 Асет Сыздыков старший корреспондент отдела общества Ключевой набор мер должен включать ответственное владение, учет, идентификацию и строгие санкции за неисполнение обязанностей владельцами Фото MNU В Maqsut Narikbayev University прошла международная научно-практическая конференция, где обсудили вопросы совершенствования законодательных инструментов для защиты животных. Выступая перед экспертами, директор центра Animal Law университета Роман Мельник подчеркнул: цель встречи – сформировать экспертное сопровождение по проблематике ответственного обращения с братьями нашими меньшими. – Очень часто мы сталкиваемся с голословными или эмоциональными высказываниями по этой проблеме. В каждом университете мирового уровня есть подобные центры по вопросам исследования прав животных, регулирования социума. Maqsut Narikbayev University продолжает эту традицию, – сказал руководитель центра. Одним из ключевых вопросов конференции стали поправки к Закону РК «Об ответственном обращении с животными», инициированные депутатами Мажилиса. Главное новшество – появление так называемого таймера, или ограниченных сроков содержания: бродячих будут держать в приютах пять дней, а безнадзорных домашних животных – до 60 дней. Если за это время они не найдут хозяев, то будут умерщвлены через эвтаназию. Однако зоозащитники настаивают на гуманных методах. Руководитель Ассоциации по защите животных INUCOBO Лилия Сарсенова отметила, что действующий закон предусматривает порядок отлова, учета, вакцинации, возврата безнадзорных собак и кошек прежнему владельцу или их содержания в отлове, стерилизации, пристройства или выпуска на волю. Однако, по словам эксперта, в регионах эти нормы просто саботируются. Как отметила Лилия Сарсенова, программы ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск – проводили только в некоторых городах и непродолжительное время. Хотя международный опыт показывает, что результат появляется только через пять лет системного исполнения при охвате 80% всех животных. В пяти областях Казахстана уже зафиксировано 25 случаев заболевания бешенством. Это не просто статистика, а прямое следствие неработающей системы. Коснулась руководитель ассоциации и ситуации в Астане. По ее словам, в столице действует мораторий на умерщвление животных с 2017 года. Все безнадзорные собаки и кошки отлавливаются КГП «АстанаВетсервис». С 2023 года городской приют передан под управление волонтерской организации «Стопотлов», где сегодня содержатся около четырех тысяч собак. Лилия Сарсенова заявила, что ОСВВ в столице не реализуется, а когда она обратилась в акимат, там ответили, что этот метод в городе неприменим из-за большого количества автотранспорта, детсадов и школ и риска нападения агрессивных особей. Руководитель Комитета Animal Law Палаты юридических консультантов Kazakhstan Bar Association Ольга Ченцова рассказала, как решают проблемы бездомных животных в разных странах. По ее словам, ни одно правительство не добилось устойчивого результата, полагаясь на массовые умерщвления бродячих животых. – Пример Турции показал, что недостаточно использования программы ОСВВ без внедрения единой системы учета и чипирования собак и кошек, массовой кастрации, помощи приютам, установления ответственности владельцев и должностных лиц и других мер. Тем более неэффективной, но жестокой и негуманной является практика массового умерщвления животных – путем отстрелов и других способов так называемой «гуманной эвтаназии», – сказала юрист. Ольга Ченцова подчеркнула, что проблема в Казахстане кроется в регулировании численности владельческих животных и неправомерном отказе от них. Изучив международный опыт, она пришла к выводу, что ключевой набор мер должен включать ответственное владение, учет, идентификацию и строгие санкции за неисполнение обязанностей владельцами. Депутат Мажилиса Парламента Наталья Дементьева согласилась с тем, что регулирование численности усатых и хвостатых не должно сводиться к массовой эвтаназии. – Эвтаназия может применяться только в исключительных случаях, когда животное представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей или страдает от неизлечимых болезней, – говорит депутат. – Превращать эту меру в массовую – значит подменять профилактику репрессией. Проблему создает не собака, а человеческая безответственность – выброс домашних животных, стихийное разведение, отсутствие регистрации и учета. Если не устранить эти причины, ни один «пятидневный таймер» не решит проблему. По мнению Натальи Дементьевой, решение должно быть дифференцированным: регионам необходимо дать возможность самим выбирать, применять программу ОСВВ или другие подходы, исходя из инфраструктуры и ресурсов. – Мы должны исходить из простого принципа: ответственность должна лежать на человеке, а не на животном. Регулирование численности должно быть системным, управляемым и регионально дифференцированным, – уверен депутат. О международном опыте говорили зарубежные гости. Президент Кыргызско-французского объединения экотуризма (AFKE) Филип Буазо представил результаты программы «Кумайык», реализуемой в Кыргызстане. Так, с 2022 года в городе Канте и соседних селах стерилизованы и привиты более 5 600 собак. – Каждая собака получает вакцину от бешенства и средства от паразитов. Всем бродячим собакам присваивается бирка с идентификационным номером, которая крепится на ухо животного и имеет яркий цвет. Цвет бирки меняется каждый год, что позволяет определять период, в котором собака прошла через программу ОСВВ, и проводить ревакцинацию и дегельминтизацию, – подчеркнул Филип Буазо. По словам гостя, они уже видят устойчивое сокращение популяции бездомных животных, снижение случаев бешенства и повышение уровня гуманного отношения среди населения. По итогам конференции участники пришли к общему выводу: регулирование численности бездомных животных должно основываться не на репрессивных, а на научных и правовых мерах. Эксперты выработали практические рекомендации, направленные на развитие механизмов правовой защиты, поддержку приютов, совершенствование системы учета и расширение программ просвещения населения. #животные #конференция #зоозащитники #MNU #защита животных