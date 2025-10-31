В Maqsut Narikbayev University прошла международная научно-практичес­кая конференция, где обсудили вопросы совершенствования законодательных инструмен­тов для защиты животных.

Выступая перед экспертами, директор центра Animal Law университета Роман Мельник подчеркнул: цель встречи – сформировать экспертное сопровож­дение по проблематике ответственного обращения с братьями нашими меньшими.

– Очень часто мы сталкиваемся с голословными или эмоциональными высказываниями по этой проблеме. В каждом университете мирового уровня есть подобные центры по вопросам исследования прав животных, регулирования социума. Maqsut Narikbayev University продолжает эту традицию, – сказал руководитель центра.

Одним из ключевых вопросов конференции стали поправки к Закону РК «Об ответственном обращении с животными», инициированные депутатами Мажилиса. Главное новшество – появление так называемого таймера, или ограниченных сроков содержания: бродячих будут держать в прию­тах пять дней, а безнадзорных домашних животных – до 60 дней. Если за это время они не найдут хозяев, то будут умерщ­влены через эвтаназию.

Однако зоозащитники настаи­вают на гуманных методах. Руководитель Ассоциации по защите животных INUCOBO Лилия Сарсенова отметила, что действующий закон предусматривает порядок отлова, учета, вакцинации, возврата безнадзорных собак и кошек прежнему владельцу или их содержания в отлове, стерилизации, пристройства или выпус­ка на волю. Однако, по словам эксперта, в регионах эти нормы просто саботируются.

Как отметила Лилия Сарсенова, программы ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск – проводили только в некоторых городах и непродолжительное время. Хотя международный опыт показывает, что результат появляется только через пять лет системного исполнения при охвате 80% всех животных. В пяти областях Казахстана уже зафиксировано 25 случаев заболевания бешенством. Это не просто статистика, а прямое следствие неработающей системы.

Коснулась руководитель ассоциа­ции и ситуации в Астане. По ее словам, в столице действует мораторий на умерщвление животных с 2017 года. Все безнадзорные собаки и кошки отлавливаются КГП «АстанаВетсервис». С 2023 года городской приют передан под управление волонтерской организации «Стопотлов», где сегодня содержатся около четырех тысяч собак. Лилия Сарсенова заявила, что ОСВВ в столице не реали­зуется, а когда она обратилась в акимат, там ответили, что этот метод в городе неприменим из-за большого количества автотранспорта, детсадов и школ и риска нападения агрессивных особей.

Руководитель Комитета Animal Law Палаты юридических консультантов Kazakhstan Bar Association Ольга Ченцова рассказала, как решают проблемы бездомных животных в разных странах. По ее словам, ни одно правительство не добилось устойчивого результата, полагаясь на массовые умерщвления бродячих животых.

– Пример Турции показал, что недостаточно использования программы ОСВВ без внедрения единой системы учета и чипирования собак и кошек, массовой кастрации, помощи приютам, установления ответственности владельцев и должностных лиц и других мер. Тем более неэффективной, но жестокой и негуманной является практика массового умерщвления животных – путем отстрелов и других способов так называемой «гуманной эвтаназии», – сказала юрист.

Ольга Ченцова подчеркнула, что проблема в Казахстане кроет­ся в регулировании численнос­ти владельческих животных и неправомерном отказе от них. Изучив международный опыт, она пришла к выводу, что ключевой набор мер должен включать ответственное владение, учет, идентификацию и строгие санкции за неисполнение обязанностей владельцами.

Депутат Мажилиса Парламента Наталья Дементьева согласилась с тем, что регулирование численности усатых и хвостатых не должно сводиться к массовой эвтаназии.

– Эвтаназия может применяться только в исключительных случаях, когда животное представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей или страдает от неизлечимых болезней, – говорит депутат. – Превращать эту меру в массовую – значит подменять профилактику репрессией. Проб­лему создает не собака, а человеческая безответственность – выброс домашних животных, стихийное разведение, отсутствие регистрации и учета. Если не устранить эти причины, ни один «пятидневный таймер» не решит проблему.

По мнению Натальи Дементьевой, решение должно быть дифференцированным: регионам необходимо дать возможность самим выбирать, применять программу ОСВВ или другие подходы, исходя из инфраструктуры и ресурсов.

– Мы должны исходить из прос­того принципа: ответственность должна лежать на человеке, а не на животном. Регулирование чис­ленности должно быть системным, управляемым и регионально дифференцированным, – уверен депутат.

О международном опыте говорили зарубежные гости. Президент Кыргызско-французского объединения экотуризма (AFKE) Филип Буазо представил результаты программы «Кумайык», реализуемой в Кыргызстане. Так, с 2022 года в городе Канте и соседних селах стерилизованы и привиты более 5 600 собак.

– Каждая собака получает вакцину от бешенства и средства от паразитов. Всем бродячим собакам присваивается бирка с идентификационным номером, которая крепится на ухо животного и имеет яркий цвет. Цвет бирки меняется каждый год, что позволяет определять период, в котором собака прошла через программу ОСВВ, и проводить ревакцинацию и дегельминтизацию, – подчеркнул Филип Буазо.

По словам гостя, они уже видят устойчивое сокращение популяции бездомных животных, снижение случаев бешенства и повышение уровня гуманного отношения среди населения.

По итогам конференции участники пришли к общему выводу: регулирование численности бездомных животных должно основываться не на репрессивных, а на научных и правовых мерах. Эксперты­ выработали практические рекомендации, направленные на развитие механизмов правовой защиты, поддержку приютов, совершенствование системы учета и расширение программ просвещения населения.