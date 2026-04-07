Датой празднования Всемирного дня здоровья 7 апреля выбрано неслучайно: в этот день в 1948 году была создана ВОЗ. И вот уже более 75 лет представители организации призывают людей всего мира обращать внимание на физическое и ментальное здоровье.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, с 1 по 7 апреля в Казахстане проходила Всемирная неделя здоровья, в рамках которой запланированы акции, информационные кампании, дни открытых дверей. Основная задача – показать на конкретных примерах, как научные достижения, новые технологии и забота о своем образе жизни помогают людям лучше чувствовать себя, укрепляют здоровье, снижают количество хронических заболеваний и способствуют формированию здорового поколения. Главный постулат таков: Казахстан последовательно поддерживает развитие науки в здравоохранении – от внедрения современных технологий до усиления профилактики и ранней диагностики.

«Мы призываем всех – медицинское сообщество, ученых, партнеров и граждан – объединить усилия в поддержке науки, укреплении доверия к медицине и формировании культуры ответственного отношения к здоровью. Только вместе мы можем построить устойчивую систему здравоохранения и обеспечить здоровое будущее для каждого», – обратились к казахстанцам в Минздраве.

Отметим, что еще накануне Всемирной недели здоровья во всех региональных, городских и областных онкологических центрах страны был проведен Единый день открытых дверей, организованный в рамках государственной политики по снижению онкозаболеваемости и смертности, повышению дос­тупности специализированной медицинской помощи. Ведущие врачи-онкологи провели бесплатный прием граждан без направления и предварительной записи, уделив особое внимание раннему выявлению рака шейки матки, колоректального рака и злокачест­венных новообразований почек. Посетители получили консультации по вопросам профилактики и ранней диагностики, узнали о первых симптомах заболеваний, а также ознакомились с современными методами лечения.

ВОЗ ежегодно публикует Global Health Statistics (World Health Statistics) – отчет с широким набором данных по здоровью населения, включая смертность по причинам, охват медицинскими услугами, показатели материнской и детской смертности, распространенность заболеваний, уровень вакцинации и другие сведения. По информации, опубликованной на сайте организации, неинфекционные заболевания (НИЗ), включая болезни сердца, инсульт, рак, диабет и хронические заболевания легких, в совокупности являются причиной 74% всех смертей в мире. НИЗ имеют пять основных общих факторов риска: упот­ребление табака, алкоголя, недостаточная физичес­кая активность, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Казахстан стал первой страной Центральной Азии, которая достигла целевого показателя ВОЗ по снижению преждевременной смертности от НИЗ на 25% к 2025 году. Такие данные приведены в докладе Европейского регионального бюро ВОЗ.

В конце марта этого года в Бюро национальной статистики опубликовали сведения об ожидаемой продолжительности жизни при рождении населения за 2025 год. Общая ожидаемая продолжительность жизни составила 75,97 года, что выше более ранних показателей. Главное, чтобы люди вели здоровый образ жизни, поскольку уже давно доказано: уровень физического и ментального состояния человека в большинстве случаев зависит от ЗОЖ. Правильное питание, полноценный сон, активность и отказ от вредных привычек – путевка в здоровое завтра.