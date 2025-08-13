Звено международной сети интернет-мошенников ликвидировали в СКО

Дана Аменова
специальный корреспондент

21-летний житель Аккайынского района подозревается в создании организованной преступной группы

Фото: Polisia.kz

В районном центре Булаево района Магжана Жумабаева при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры задержаны пятеро местных жителей в возрасте от 19 до 24 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По данным следствия, 21-летний житель Аккайынского района подозревается в создании организованной преступной группы, входящей в международную сеть интернет-мошенничества. Он координировал действия четырех так называемых «дроповодов» — лиц, которые через сеть «дропперов» обеспечивали перевод денег от потерпевших к «обнальщикам».

На сегодня установлена причастность задержанных к восьми эпизодам интернет-мошенничества, совершенным в различных регионах страны, в том числе в СКО. Общий ущерб по данным фактам составляет 38,5 миллиона тенге.

«Ведется работа по установлению их причастности к другим аналогичным преступлениям. Борьба с интернет-мошенничеством является одним из приоритетных направлений реализации концепции «Закон и Порядок». Работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле руководства областного департамента полиции», — сообщил начальник управления по противодействию киберпреступности ДП СКО Альнур Ахмедьяров.

#СКО #ликвидация #интернет-мошенники #звено

