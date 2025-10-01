Звездный құрақ от мастериц Приаралья

Наследие
Алибек Байшуленов
На центральной площади впервые в истории областного центра состоялось уникальное мероприятие «Сыр шеберлерінің жұлдыз құрағы».

В честь 100-летия провозглашения Кызыл­орды первой столицей Казахстана сто швей-мастериц из ста одинаковых құрақ көрпе развернули огромный ковер площадью 225 кв. м. Традиционные казахские лоскутные одеяла были изготовлены ремесленницами областного общественного движения «Аламан құрақ». Каждая из мастериц вышила по одному құрақ көрпе длиной 2,5 м и шириной 90 см.

Рядом с художественной инсталляцией 30 мастериц развернули выставку произведений декоративно-прикладного искусства, предложив гостям и жителям города коврики, гобелены, изделия из ткани, шерсти, войлока, кожи, дерева, металла и камня.

Инициаторами акции выступили областная палата предпринимателей и акимат города.

– Кызылорда – город с глубокой историей, традициями и культурой, – отметил заместитель акима города Дархан Турсынбаев. – Сегодняшнее культурно-массовое мероприятие имеет особое значение, так как оно отражает наше богатое национальное наследие, показывает высокий талант ремесленниц. Лоскутное шитье құрақ как в прошлом, так и сейчас занимает особое место в культуре казахов. Выражаю искреннюю благодарность главе областного объединения «Аламан құрақ» Уржамал Жайбергеновой и всем ремесленницам, которые преподнесли прекрасный подарок городу.

В свою очередь глава ремесленного движения поблагодарила руководство города за поддержку, отметив, что значение названия «жұлдыз құрағы» символизирует благополучие и единство семьи, общества, страны.

– Изготовление құрақ көрпе – особый вид ремесла, которому казахи всегда придают особое значение. Предметы из құрақ – неотъемлемая часть приданого невесты, такие изделия украшают быт, придают дому уют и национальный колорит, – отметил директор областной палаты предпринимателей Пирмухаммед Сыздык.

О символическом значении лоскутного шитья, разнообразии узоров и техник рассказала известная мастерица Кулайхан Байжанова. Она – участница трех грандиозных художест­венных инсталляций лоскутного шитья «Аламан құрақ». В 2023 году, в День государст­венных символов РК, на площади Қазақ Елі в Астане Кулайхан вместе с 13 кызылординками в компании 200 отечественных мастериц развернула 500-метровую дорожку из құрақ көрпе в цветах национального флага. Достижение было зарегистрировано в казах­станской Книге рекордов КИНЭСа.

Спустя год в столице во время V Всемирных игр кочевников на площадке этноаула «Көшпенділер әлемі» 16 кызылординок вмес­те с 450 ремесленницами побили мировой рекорд, вышив огромное құрақ көрпе общей площадью 11 тыс. 200 кв. м. А в 2025-м на высокогорном катке «Медеу» в Алматы 56 кызылординок в составе 660 швей развернули из лоскутных одеял гигантский ковер площадью 1 366,8 кв. м. Достижение было внесено в Global World Book of Records.

– Я работаю в городском центре занятости, мое хобби с детства – кройка и шитье нацио­нальной одежды и изделий, – рассказывает Кулайхан Байжанова. – Сегодня в честь праздника города мы создали единое лоскутное одеяло с логотипом нашей области и города. Эскиз құрақ көрпе предложили старшие коллеги-мастерицы. При его изготовлении мы использовали ткани разных цветов: крас­ный цвет символизирует золото, богатство, красоту, зеленый – природу, рост, гармонию и обновление, синий – реку Сырдарью, желтый – цвет солнца, белый – передает чистоту души народа земли Сыра.

Культурное мероприятие завершилось концертной программой с участием артистов традиционного и эстрадного жанров. Часть юбилейного құрақ көрпе была передана в областной историко-краеведческий музей.

