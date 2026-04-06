В театре «Астана Опера» состоялся показ оперы Джузеппе Верди «Травиата» с участием звездного состава исполнителей, собравший полный зал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Особым знаком внимания к артистам стала корзина цветов от Президента РК Касым-Жомарта Токаева, которой были удостоены участники спектакля.

Главные партии в этот вечер исполнили известные мастера оперной сцены. В образе Виолетты Валери выступила сопрано Мария Мудряк, для которой этот спектакль стал особенно символичным: ровно 10 лет назад она дебютировала в этой роли на сцене «Астана Опера». За это время партия Виолетты заняла особое место в ее творческой биографии, получив новое эмоциональное и драматическое прочтение.

Партию Альфреда Жермона впервые исполнил испанский тенор Жоэль Прието. Его участие стало одним из главных событий вечера. Для артиста это был не только дебют в партии, но и первая поездка в Казахстан. Жоэль Прието известен выступлениями на крупнейших мировых сценах, включая Ковент-Гарден, Ла Скала, Парижскую национальную оперу и Зальцбургский фестиваль.

Образ Жоржа Жермона воплотил заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев, придав постановке особую драматическую силу и сценическое благородство. За дирижерским пультом выступил итальянский маэстро Джузеппе Акуавива. Вместе с солистами на сцену вышли артисты хора, миманса и симфонический оркестр «Астана Опера».