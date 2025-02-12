Звезды сошлись: на сцене театра «Астана балет» с аншлагом прошел концерт проекта «Имена»

Театр «Астана Балет» в минувшие выходные открыл свои двери для истинных поклонников классической музыки, подарив слушателям незабываемый вечер симфонического и инструментального искусства в рамках уникального проекта «ИМЕНА»

Фото: пресс-служба театра

Цель проекта «Имена» - собрать на одной сцене созвездие из ярчайших солистов и выдающихся музыкантов Казахстана, ставших настоящими символами музыкальной культуры нашей страны во всем мире. В рамках проекта выдающиеся представители казахстанской классической музыки, достигшими ярчайших высот как в Казахстане, так и за рубежом Амир Тебенихин, Жания Аубакирова и Марат Бисенгалиев выступали с концертами.

К подбору репертуара организаторы прошедшего концерта подготовились основательно: в первой части музыкального вечера в исполнении симфонического оркестра театра прозвучала знаменитая «Симфония № 8» («Неоконченная») Франца Шуберта.

В этот же вечер на сцене театра «Астана Балет» вместе с симфоническим оркестром выступили представители сегодняшнего музыкального времени, лауреаты международных конкурсов, чьи таланты давно признаны за рубежом - скрипачка Каламкас Джумабаева, виолончелист Ермек Курманаев, а также пианист, заслуженный деятель Республики Казахстан Амир Тебенихин. Они виртуозно исполнили концерт для скрипки, виолончели и фортепиано, известный также как Тройной концерт, написанный Людвигом ван Бетховеном еще в 1803 году.

По словам музыкальных экспертов, это произведение – словно диалог трех людей, когда три разных характера сливаются в один, находясь в едином тандеме с оркестром.

В музыкальной истории Тройной концерт признан как одно из величайших произведений для солистов и оркестра. Его сложность и красота делают его любимым среди исполнителей, а драматическое развитие и виртуозность покоряют слушателей и по сей день.

По словам Армана Уразгалиева, главного дирижера театра «Астана Балет», «на самом деле объединить в одном концерте трех ярчайших солистов, проживающих в разных частях мира, в силу графиков их концертов и спектаклей, было непросто. Объединенные единой целью – подарить зрителям высокое искусство и торжество симфонической музыки, три солиста откликнулись и с большим удовольствием приступили к репетициям вместе с симфоническим оркестром театра «Астана Балет».

Амир Тебенихин, известный пианист, обладатель Гран-При конкурса им. Виана да Мотта в Португалии, лауреат престижного конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе выразил огромную благодарность театру «Астана Балет» за еще одну возможность выступить на одной сцене в рамках проекта «Имена».

«Очень важно знакомить наших слушателей с шедеврами музыкальной культуры и Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Бетховена, безусловно, относится к таким шедеврам. Я рад тому, что эту музыке играют у нас, и концерт понравился слушателям», - подчеркнул артист.

Также Амир Тебенихин отметил, что Людвиг ван Бетховен является очень важным для него композитором, одним из фундаментов для настоящего классического музыканта.

По словам прославленного виолончелиста, выпускника аспирантуры Московской Государственной консерватории им. Чайковского, лауреата республиканских и международных конкурсов Ермека Курманаева, «очень приятно было увидеть среди артистов симфонического оркестра театра «Астана балет» своих учеников. Стало быть, привитая любовь к классической музыке дает свои плоды».

Лауреат международных конкурсов, скрипачка Каламкас Джумабаева поделилась своими эмоциями и рассказала о том, что ей было комфортно делить сцену с музыкантами, музицировать и находиться в едином творческом порыве.

Проект «Имена» продолжается и порадует вскоре зрителей концертами с участием именитых музыкантов и артистов.