Звезды сошлись: на сцене театра «Астана балет» с аншлагом прошел концерт проекта «Имена»

Афиша
179

Театр «Астана Балет» в минувшие выходные открыл свои двери для истинных поклонников классической музыки, подарив слушателям незабываемый вечер симфонического и инструментального искусства в рамках уникального проекта «ИМЕНА»

Фото: пресс-служба театра

Цель проекта «Имена» - собрать на одной сцене созвездие из ярчайших солистов и выдающихся музыкантов Казахстана, ставших настоящими символами музыкальной культуры нашей страны во всем мире. В рамках проекта выдающиеся представители казахстанской классической музыки, достигшими ярчайших высот как в Казахстане, так и за рубежом Амир Тебенихин, Жания Аубакирова и Марат Бисенгалиев выступали с концертами.

К подбору репертуара организаторы прошедшего концерта подготовились основательно: в первой части музыкального вечера в исполнении симфонического оркестра театра прозвучала знаменитая «Симфония № 8» («Неоконченная») Франца Шуберта.

В этот же вечер на сцене театра «Астана Балет» вместе с симфоническим оркестром выступили представители сегодняшнего музыкального времени, лауреаты международных конкурсов, чьи таланты давно признаны за рубежом - скрипачка Каламкас Джумабаева, виолончелист Ермек Курманаев, а также пианист, заслуженный деятель Республики Казахстан Амир Тебенихин. Они виртуозно исполнили концерт для скрипки, виолончели и фортепиано, известный также как Тройной концерт, написанный Людвигом ван Бетховеном еще в 1803 году.

По словам музыкальных экспертов, это произведение – словно диалог трех людей, когда три разных характера сливаются в один, находясь в едином тандеме с оркестром.

В музыкальной истории Тройной концерт признан как одно из величайших произведений для солистов и оркестра. Его сложность и красота делают его любимым среди исполнителей, а драматическое развитие и виртуозность покоряют слушателей и по сей день.

По словам Армана Уразгалиева, главного дирижера театра «Астана Балет», «на самом деле объединить в одном концерте трех ярчайших солистов, проживающих в разных частях мира, в силу графиков их концертов и спектаклей, было непросто. Объединенные единой целью – подарить зрителям высокое искусство и торжество симфонической музыки, три солиста откликнулись и с большим удовольствием приступили к репетициям вместе с симфоническим оркестром театра «Астана Балет».

Амир Тебенихин, известный пианист, обладатель Гран-При конкурса им. Виана да Мотта в Португалии, лауреат престижного конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе выразил огромную благодарность театру «Астана Балет» за еще одну возможность выступить на одной сцене в рамках проекта «Имена».

«Очень важно знакомить наших слушателей с шедеврами музыкальной культуры и Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Бетховена, безусловно, относится к таким шедеврам. Я рад тому, что эту музыке играют у нас, и концерт понравился слушателям», - подчеркнул артист.

Также Амир Тебенихин отметил, что Людвиг ван Бетховен является очень важным для него композитором, одним из фундаментов для настоящего классического музыканта.

По словам прославленного виолончелиста, выпускника аспирантуры Московской Государственной консерватории им. Чайковского, лауреата республиканских и международных конкурсов Ермека Курманаева, «очень приятно было увидеть среди артистов симфонического оркестра театра «Астана балет» своих учеников. Стало быть, привитая любовь к классической музыке дает свои плоды».

Лауреат международных конкурсов, скрипачка Каламкас Джумабаева поделилась своими эмоциями и рассказала о том, что ей было комфортно делить сцену с музыкантами, музицировать и находиться в едином творческом порыве.

Проект «Имена» продолжается и порадует вскоре зрителей концертами с участием именитых музыкантов и артистов.

#концерт #театр #Астана Балет #аншлаг

Популярное

Все
Поправки обсудят с предпринимателями
Когда на кону баснословная прибыль
Быть ли Курчатову наукоградом?
Университеты будущего
Проблема детского суицида требует комплексных подходов и решений
В Харбине отличились лыжники
Азы военного дела постигают в «Жас бүркіт»
Бороться с коррупцией сообща
Боевые стрельбы на учебном полигоне
Папа вам – не мама
Лебедь Арман набирается сил
Судебная система и цифровые технологии
По всему спектру отношений
56 арендных домов возвели в частном секторе Талдыкоргана «Жастар-3»
Как выбирают профессию
Ровесник XXI века
Пережить зимовку без потерь
Прокуроры встали на лыжи
Развивая диалог между цивилизациями, культурами и религиями
Труженик здравоохранения
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Досрочное погашение кредита: что нужно учитывать
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
Оглянись, незнакомый прохожий
Одежда, обувь и авто в Казахстане подорожали самыми высокими темпами в ЕАЭС - аналитики
Канат Бозумбаев проверил работу энергообъектов в Шымкенте
Сергеевский гидроузел укрепляют перед паводком
Никто не забыт?
Обеспеченность РК отечественными фармпрепаратами все еще низка – аналитики
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Национальная энергосистема остро нуждается в новых базовых генерирующих мощностях
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
На весенне-полевые работы в 2025 году правительство выделит 700 млрд тенге
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Всем аулам аул
Сенаторы вернули в Мажилис проект Бюджетного кодекса
Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет

Читайте также

Зимняя сказка в Astana Ballet
В плену любви: премьеру спектакля о семейных ценностях пока…
Как роза потеряла шипы
Таинственная музыка природы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]