В Отбасы банке прокомментировали слухи о том, что 1 апреля 2022 года все средства, которые находятся сейчас на специальных счетах казахстанцев в Отбасы банке, будут возвращены в Единый накопительный пенсионный фонд, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Средства, находящиеся на специальных счетах граждан в Отбасы банке, – это их собственность. С момента поступления денег на специальный счет у казахстанцев есть 20 рабочих дней для предоставления подтверждающих документов по их использованию на цели улучшения жилищных условий. Таким образом, срок нахождения денег, поступивших на спецсчет в конце марта, распространяется фактически до 30 апреля 2022 года. Если средства были запрошены на лечение и уже поступили на специальный счет, то у граждан для подтверждения цели их использования есть 45 рабочих дней», – сообщили в пресс-службе Отбасы банка.

В этой связи в банке заявителям, которые получили свои средства на специальный счет посоветовали спокойно собирать документы, не обращаясь в региональные филиалы банка, так как все процедуры проходят онлайн.

Сообщается, что в целом количество заявок на платформе enpf-otbasy.kz в марте 2022 года увеличилось в 9 раз и достигло максимального уровня в 870 тысяч. Все поступившие заявки, а также заявки, по которым уже вложены подтверждающие документы, отрабатываются в порядке очереди.

«Большинство заявок повторные. Есть рекордсмены, которые подают многократно свои заявки. Но именно в марте мы наблюдаем аномальные процессы. Например, была реальная заявка на 5 тенге, и 161 заявка на сумму от 40 тенге до 2 тысяч тенге. Учитывая, что время пребывания на портале при среднем уровне компьютерной грамотности человека занимает 15-20 минут, непонятен финансовый смысл таких операций. Также стали поступать заявки с неадекватными запросами, например, на портале принято 627 реальных заявок, где сумма каждой из них составляла от 200 млн тенге до 6 млрд тенге. Понятно, что таких огромных сумм единовременных пенсионных выплат не существует в природе», – отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Напомним, что с 1 апреля в Казахстане вступают в силу новые пороги достаточности пенсионных накоплений.