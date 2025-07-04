Казахстанцев с именем Астана можно встретить в разных регионах страны
В честь Дня столицы интересными фактами о главном городе Казахстана поделились в Бюро нацстатистики АСПР РК, сообщает Kazpravda.kz
- Численность населения – 1 566 566 человек (на 1 июня 2025 г.)
- Женщин больше, чем мужчин: 823 766 – женщин, 742 800 – мужчин
- В Астане появилось на свет 6 025 малышей (за І кв. 2025 г.)
- В столице зарегистрировано 1 914 браков (за І кв. 2025 г.)
- Ожидаемая продолжительность жизни – 78,52 года
- Количество ВУЗов – 14 ед.
- Количество театров – 10 ед.
- Количество музеев– 7 ед.
- Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 295 179 ед. (на 1 июня 2025 г.)
- В Казахстане проживают 24 человека с именем Астана.